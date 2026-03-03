Удары Шахедами — Украина имеет наибольший опыт в защите от БПЛА

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Украина имеет самый большой опыт в мире в защите от "шахедов". Эти беспилотники сейчас являются самым большим давлением со стороны Ирана на страны Ближнего Востока.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский сказал в видеообращении 3 марта.

Угроза иранских дронов

Зеленский рассказал, что сегодня говорил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В частности, они обсудили ситуацию вокруг Ирана и все вызовы, которые возникли из-за этой ситуации.

Президент подчеркнул, что Украина выполняет свои обязательства по двусторонним вопросам с Евросоюзом. Зато мы ожидаем справедливого и искреннего отношения к Украине и интересам наших людей.

Также глава государства имел разговоры с лидерами стран, которые сейчас под ударами из Ирана — с президентом ОАЭ Эмиром Катара. По его словам, стороны продолжат дипломатическую работу с регионом Ближнего Востока и Залива.

"Иранский режим десятилетиями вкладывался в то, что разрушал жизни соседей и всех остальных, до кого мог дотянуться. Именно на такой почве они стали сообщниками с россиянами в войне против Украины. Каждый "шахед" в украинском небе доказывает, что иранский режим должен отвечать за свои попытки уничтожать жизни и людей. Важно, чтобы защитники жизни взяли верх в этом противостоянии", — отметил Владимир Зеленский.

Он добавил, что украинская команда вместе с командами Эмиратов, Катара и других государств будут определяться, как все могут дать больше защиты жизни. Глава государства отметил, что украинская экспертиза в защите от "шахедов" сейчас самая большая в мире, и именно "шахеды" — самый большой вызов там, в регионе.

"Понятно, почему к Украине столько обращений. Но любое подобное сотрудничество для защиты наших партнеров может быть только без уменьшения нашего собственного потенциала здесь, в Украине. Война России против Украины продолжается, российские удары продолжаются, и защита украинцев — это первый приоритет", — подытожил Зеленский.

Отметим, Иран бьет по гражданским объектам в Израиле оружием массового поражения. Тегеран сознательно стремится достичь максимального количества жертв.

Также Иран нанес удар по посольству США в результате чего возник пожар. Трамп отреагировал на эту атаку и пообещал месть.