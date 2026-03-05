Рютте пояснив роль Ірану в забезпеченні РФ ударними дронами

В НАТО пояснили, як війна в Ірані може нашкодити планам Путіна
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що посилений тиск на Іран може вдарити по його спроможності підтримувати Росію у війні проти України. За його словами, Тегеран був головним помічником, щоб підживлювати російські бойові дії, зокрема через постачання "Шахедів".
Марк Рютте пояснив як війна в Ірані вплине на допомогу Росії
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав Іран одним із ключових факторів, які, на його оцінку, підсилювали атаки Росії проти України. У своїй заяві він окремо згадав "Шахеди", які Росія отримувала від Тегерана і використовувала у війні.
Рютте також зазначив, що нинішня ситуація навколо Ірану може змінити його здатність підтримувати Москву. За його словами, потужний тиск на Тегеран з боку Ізраїлю та США може послабити можливості Ірану здійснювати експорт зброї до Росії, а відтак — і проти України.
"Я вважаю це позитивним, адже Іран був одним із ключових факторів, що сприяли військовим діям Росії проти України, завдяки цій зброї масового знищення, дронам "Шахед". А те, що зараз Іран стикається з повномасштабним наступом Ізраїлю та США, також послабить його здатність експортувати хаос навіть до Росії, а отже, і до України", — сказав Рютте.
