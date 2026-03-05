Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В НАТО пояснили, як війна в Ірані може нашкодити планам Путіна

В НАТО пояснили, як війна в Ірані може нашкодити планам Путіна

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 08:29
Рютте пояснив роль Ірану в забезпеченні РФ ударними дронами
Марк Рютте. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що посилений тиск на Іран може вдарити по його спроможності підтримувати Росію у війні проти України. За його словами, Тегеран був головним помічником, щоб підживлювати російські бойові дії, зокрема через постачання "Шахедів".

Про це пише Новини.LIVE, цитуючи заяву Марка Рютте в інтерв'ю NewsMax.

Реклама
Читайте також:

Марк Рютте пояснив як війна в Ірані вплине на допомогу Росії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав Іран одним із ключових факторів, які, на його оцінку, підсилювали атаки Росії проти України. У своїй заяві він окремо згадав "Шахеди", які Росія отримувала від Тегерана і використовувала у війні.

Рютте також зазначив, що нинішня ситуація навколо Ірану може змінити його здатність підтримувати Москву. За його словами, потужний тиск на Тегеран з боку Ізраїлю та США може послабити можливості Ірану здійснювати експорт зброї до Росії, а відтак — і проти України. 

"Я вважаю це позитивним, адже Іран був одним із ключових факторів, що сприяли військовим діям Росії проти України, завдяки цій зброї масового знищення, дронам "Шахед". А те, що зараз Іран стикається з повномасштабним наступом Ізраїлю та США, також послабить його здатність експортувати хаос навіть до Росії, а отже, і до України", — сказав Рютте.

Зазначимо, що окремо Марк Рютте висловлювався про те, чи може НАТО застосувати 5 статтю Альянсу проти Ірану. 

Нещодавно армія Ізраїлю знешкодила над Іраном літак, який виробила Росія.

Також Володимир Зеленський коментував, чи вплине війна в Ірані на постачання допомоги Україні з боку партнерів.

Іран НАТО Марк Рютте війна в Україні Шахед
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації