Рютте про операцію в Ірані - НАТО може застосувати 5 статтю

Марк Рютте. Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Генесек НАТО Марк Рютте фактично заявив, що Альянс може застосувати 5 статтю блоку проти Ірану. У разі ухвалення відповідного рішення про це стане відомо.

Як пише Новини.LIVE, про це Рютте сказав в інтерв'ю Newsmax.

Реклама

Читайте також:

Що сказав Рютте про можливість застосування 5 статті НАТО проти Ірану

За словами генсека, серед членів НАТО існує "широка підтримка" кампанії президента США Дональда Трампа, яка спрямована проти ядерного та ракетного потенціалу Ірану.

Рютте зазначив, що незважаючи на критику з боку деяких лідерів, країни НАТО надають "ключову допомогу" американо-ізраїльській кампанії проти Тегерана.

Водночас він підкреслив, що сили НАТО залишаються готовими захищати територію Альянсу в міру ескалації напруженості в регіоні.

"Зараз ми, як НАТО, робимо все можливе, щоб захистити кожен дюйм території НАТО", — сказав Марк Рютте.

Зокрема, він вказав на нещодавній інцидент, пов'язаний із ракетною погрозою щодо Туреччини, яка є країною-членом НАТО і частиною системи колективної оборони Альянсу.

"Ви бачили це сьогодні вранці, коли надійшли новини про ракету, яка прямувала в бік Туреччини і потенційно здатна завдати шкоди інтересам США в Туреччині, яка була збита протиракетними системами НАТО. Так що це працює. Ми пильні", — підкреслив глава Альянсу.

Також Рютте відповів на запитання про 5 статтю НАТО про взаємну оборону, в якій йдеться, що напад на одного члена блоку вважається нападом на всіх.

"У нас є вагомі причини завжди зберігати невизначеність щодо того, коли саме буде задіяно статтю 5. Ми зберігаємо цю невизначеність, тому що не хочемо, щоб наші вороги, наші противники, дізналися про це більше", — сказав генеральний секретар блоку.

Він додав, що якщо буде застосовано 5 статтю, Альянс негайно це прояснить. За його словами, двозначність є навмисною і покликана змусити противників ретельно оцінювати ризики нападу на інтереси НАТО.

"Наш верховний головнокомандувач союзних сил, наші старші воєначальники, а також, звісно, всі наші чоловіки і жінки у військовій формі, ми гарантуємо, що можемо і будемо захищати кожен дюйм території НАТО", — заявив Марк Рютте.

Резюмуючи очільник Альянсу наголосив, що блок дуже солідарний "з нашими друзями та партнерами на Близькому Сході", оскільки бачить не вибіркові атаки на ОАЕ, Бахрейн, Оман, Саудівську Аравію, Кувейт та інші країни регіону.

"Я постійно підтримую з ними зв'язок, тому що ми хочемо переконатися, що зробимо все можливе, щоб забезпечити їм безпеку", — підсумував він.

Нагадаємо, добою раніше президент Франції Еммануель Макрон наказав переправити авіаносець "Шарль же Голль" у Середземне море. Він ухвалив це рішення на тлі війни на Близькому Сході та блокування Ормузької протоки.

До слова, днями видання Axios розповіло, що президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху домовилися про спільну операцію проти Ірану.