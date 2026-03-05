Рютте заявил, что НАТО может применить 5 статью против Ирана

Марк Рютте. Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте дал понять, что не исключает применение 5 статьи Альянса против Ирана. По его словам, если соответствующее решение будет принято, то об этом обязательно будет известно.

Как пишет Новини.LIVE, об этом Рютте сказал в интервью Newsmax.

Что сказал Рютте о возможности применения 5 статьи НАТО против Ирана

По словам генсека, среди членов НАТО существует "широкая поддержка" кампании президента США Дональда Трампа, которая направлена против ядерного и ракетного потенциала Ирана.

Рютте отметил, что несмотря на критику со стороны некоторых лидеров, страны НАТО оказывают "ключевую помощь" американо-израильской кампании против Тегерана.

В то же время он подчеркнул, что силы НАТО остаются готовыми защищать территорию Альянса по мере эскалации напряженности в регионе.

"В настоящий момент мы, как НАТО, делаем все возможное, чтобы защитить каждый дюйм территории НАТО", — сказал Марк Рютте.

В частности, он указал на недавний инцидент, связанный с ракетной угрозой в отношении Турции, которая является страной-членом НАТО и части системы коллективной обороны Альянса.

"Вы видели это сегодня утром, когда поступили новости о ракете, которая направлялась в сторону Турции и потенциально способна нанести ущерб интересам США в Турции, которая была сбита противоракетными системами НАТО. Так что это работает. Мы бдительны", — подчеркнул глава Альянса.

Также Рютте ответил на вопросы о 5 статье НАТО о взаимной обороне, которая гласит, что нападение на одного члена блока считается нападением на всех.

"У нас есть веские причины всегда сохранить неопределенность относительно того, когда именно будет задействована статья 5. Мы сохраняем эту неопределенность, потому что не хотим, чтобы наши враги, наши противники, узнали об этом больше", — сказал генеральный секретарь блока.

Он добавил, что если будет применена 5 статья, Альянс немедленно это прояснит. По его словам, двусмысленность является преднамеренной и призвана заставить противников тщательно риски нападения на интересы НАТО.

"Наш верховный главнокомандующий союзных сил, наши старшие военачальники, а также, конечно же, все наши мужчины и женщины в военной форме, мы гарантируем, что можем и будем защищать каждый дюйм территории НАТО", — заявил Марк Рютте.

Резюмируя глава Альянса отметил, что блок очень солидарен "с нашими друзьями и партнерами на Ближнем Востоке ", поскольку видит не избирательные атаки на ОАЭ, Бахрейн, Оман, Саудовскую Аравию, Кувейт и другие страны региона.

"Я постоянно поддерживаю с ними связь, потому что мы хотим убедиться, что сделаем все возможное, чтобы обеспечить им безопасность", — подытожил он.

Напомним, сутками ранее президент Франции Эммануэль Макрон приказал переправить авианосец "Шарль же Голль" в Средиземное море. Он принял это решение на фоне войны на Ближнем Востоке и блокировании Ормузского пролива.

К слову, на днях издание Axios рассказало, что как президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились о совместной операции против Ирана.