Война в Иране - Макрон отправил авианосец "Шарль де Голль" в Средиземное море

Президент Франции Эммануэль Макрон отдал приказ переправить авианосец "Шарль де Голль" в Средиземное море. Решение принято на фоне войны на Ближнем Востоке и блокировании Ормузского пролива.

Как сообщает Новини.LIVE, соответствующее видеообращение Макрон опубликовал на сторонке в Х.

Что сказал Макрон об отправке авианосца на Ближний Восток

Макрон подчеркнул, что из-за войны на Ближнем Востоке под угрозой оказались ключевые маршруты транспортировки нефти и газа. В частности, Ормузский пролив фактически заблокирован, а еще под давлением Суэцкий канал в Красное море. Это в свою очередь создает риски для международной торговли.

"Мы должны сохранить экономические интересы, потому что цены на нефть, газ и международная торговля глубоко затронуты этой войной. Сегодня Ормуский пролив фактически закрыт, и именно через этот пролив проходит около 20% мировой нефти и сжиженного природного газа. Суецкий канал и Красное море также под давлением и под угрозой", — сказал французский лидер.

В ответ на это Франция инициирует создание международной коалиции для защиты судоходства на этих маршрутах. Поэтому для защиты морских перевозок и поставок нефти и газа в Средиземное море отправляется авианосец "Шарль де Голль".

"Столкнувшись с этой нестабильной ситуацией и неопределенностью будущих дней, я отдал приказ авианосцу "Шарль де Голль", его авиации и фрегату-сопровождению отправиться в Средиземное море", — резюмировал Макрон.

Напомним, что 28 февраля Израиль и США начали совместную операцию против Ирана, чтобы ограничить ядерные амбиции страны и уничтожили ракетный арсенал.

Сейчас боевые действия продолжаются и президент США Дональд Трамп раскритиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера за отказ поддержать операцию против Ирана.

Также лидер США сказал в понедельник, что Иран остался пока без ПВО, и теперь стране будет "несладко.