Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Макрон перенаправил авианосец "Шарль де Голль" из-за войны в Иране

Макрон перенаправил авианосец "Шарль де Голль" из-за войны в Иране

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 23:50
Война в Иране - Макрон отправил авианосец "Шарль де Голль" в Средиземное море
Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон отдал приказ переправить авианосец "Шарль де Голль" в Средиземное море. Решение принято на фоне войны на Ближнем Востоке и блокировании Ормузского пролива.

Как сообщает Новини.LIVE, соответствующее видеообращение Макрон опубликовал на сторонке в Х.

Реклама
Читайте также:

Что сказал Макрон об отправке авианосца на Ближний Восток

Макрон подчеркнул, что из-за войны на Ближнем Востоке под угрозой оказались ключевые маршруты транспортировки нефти и газа. В частности, Ормузский пролив фактически заблокирован, а еще под давлением Суэцкий канал в Красное море. Это в свою очередь создает риски для международной торговли.

"Мы должны сохранить экономические интересы, потому что цены на нефть, газ и международная торговля глубоко затронуты этой войной. Сегодня Ормуский пролив фактически закрыт, и именно через этот пролив проходит около 20% мировой нефти и сжиженного природного газа. Суецкий канал и Красное море также под давлением и под угрозой", — сказал французский лидер.

В ответ на это Франция инициирует создание международной коалиции для защиты судоходства на этих маршрутах. Поэтому для защиты морских перевозок и поставок нефти и газа в Средиземное море отправляется авианосец "Шарль де Голль".

"Столкнувшись с этой нестабильной ситуацией и неопределенностью будущих дней, я отдал приказ авианосцу "Шарль де Голль", его авиации и фрегату-сопровождению отправиться в Средиземное море", — резюмировал Макрон.

Напомним, что 28 февраля Израиль и США начали совместную операцию против Ирана, чтобы ограничить ядерные амбиции страны и уничтожили ракетный арсенал.

Сейчас боевые действия продолжаются и президент США Дональд Трамп раскритиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера за отказ поддержать операцию против Ирана.

Также лидер США сказал в понедельник, что Иран остался пока без ПВО, и теперь стране будет "несладко.

США Иран Франция война Эммануэль Макрон корабль
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации