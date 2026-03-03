Видео
Главная Новости дня Трамп раскритиковал Стармера за отказ поддержать удары по Ирану

Трамп раскритиковал Стармера за отказ поддержать удары по Ирану

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 23:00
Трамп недоволен позицией премьера Великобритании Стармера по операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство позицией премьер-министра Великобритании Кира Стармера на фоне операции против Ирана. Он назвал его решение "неприятной неожиданностью".

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Дональда Трампа.

Читайте также:

Трамп раскритиковал премьера Британии Стармера

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что его страна не верит в "смену режима с неба", и что британские базы не будут использоваться для ударов по Ирану.

Однако Стармер отметил, что базы можно будет использовать "для оборонительных действий", чтобы защитить союзников в Персидском заливе и на Ближнем Востоке, которые пострадали от иранских ударов.

В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп заявил, что такое решение Стармера стало для него неприятной неожиданностью.

"Он (Стармер, — Ред.) не помог. Я никогда не думал, что увижу такое. Я никогда не думал, что увижу такое от Великобритании. На самом деле это совсем другой мир. Это просто совсем другие отношения... Очень грустно видеть, что эти отношения уже не те, что были", — сказал глава Белого дома.

Подытоживая критику в адрес Стармера, Трамп отметил, что ему далеко до его предшественника Уинстона Черчилля.

Добавим, что в понедельник, 2 марта, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна согласилась на просьбу США разрешить использование британских военных баз для ударов по иранским ракетам, размещенных на складах или пусковых установках.

Однако он отметил, что Великобритания не участвовала в совместных авиаударах США и Израиля по Ирану и не планирует участвовать в дальнейших ударах.

Напомним, что 1 марта стало известно, что Иран выпустил в направлении Кипра две ракеты. Там расположены военные базы Великобритании.

Также сообщалось, что в понедельник, 2 марта, Тегеран атаковал дроном авиабазу Акротири Великобритании.

Ночью 3 марта, иранцы атаковали американское посольство в Эр-Рияде, в результате чего вспыхнул пожар. После этого Дональд Трамп заявил о мести.

США Иран Израиль Дональд Трамп Великобритания Кир Стармер
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
