Трамп розкритикував прем'єра Британії Кіра Стармера

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Глава Білого дому Дональд Трамп розкритикував прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера за відмову підтримати операцію проти Ірану. Він назвав рішення Стармера "неприємною несподіванкою".

Трамп розкритикував прем'єра Британії Стармера

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявляв, що його країна не вірить у "зміну режиму з неба", і що британські бази не будуть використовуватися для ударів по Ірану.

Однак Стармер зазначив, що бази можна буде використовувати "для оборонних дій", щоб захистити союзників у Перській затоці та на Близькому Сході, які постраждали від іранських ударів.

Своєю чергою, американський лідер Дональд Трамп заявив, що таке рішення Стармера стало для нього неприємною несподіванкою.

"Він (Стармер, — Ред.) не допоміг. Я ніколи не думав, що побачу таке. Я ніколи не думав, що побачу таке від Великої Британії. Насправді це зовсім інший світ. Це просто зовсім інші стосунки… Дуже сумно бачити, що ці стосунки вже не ті, що були", — сказав глава Білого дому.

Підсумовуючи критику на адресу Стармера, Трамп зауважив, що йому далеко до його попередника Вінстона Черчилля.

Додамо, що у понеділок, 2 березня, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна погодилася на прохання США дозволити використання британських військових баз для ударів по іранських ракетах, розміщених на складах або пускових установках.

Проте він зауважив, що Велика Британія не брала участі у спільних авіаударах США та Ізраїлю по Ірану і не планує долучатися до подальших ударів.

Нагадаємо, що 1 березня стало відомо, що Іран випустив у напрямку Кіпру дві ракети. Там розташовані військові бази Великої Британії.

Також повідомлялося, що у понеділок, 2 березня, Тегеран атакував дроном авіабазу Акротирі Великої Британії.

Уночі 3 березня, іранці атакували американське посольство в Ер-Ріяді, внаслідок чого спалахнула пожежа. Після цього Дональд Трамп заявив про помсту.