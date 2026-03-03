Макрон наказав авіаносцю "Шарль де Голль" відправитись до Середземного моря

Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наказав переправити авіаносець "Шарль де Голль" з Балтійського моря до Середземного моря. Причиною тому стала війна на Близькому Сході та блокування Ормузької протоки.

Як повідомляє Новини.LIVE, відповідне відеозвернення Макрон опублікував на сторонці в Х.

Що сказав Макрон про відправку авіаносця на Близький Схід

Макрон наголосив, що через війну на Близькому Сході під загрозою опинилися ключові маршрути транспортування нафти й газу. Зокрема, Ормузька протока фактично заблокована, а ще під тиском Суецький канал в Червоне море. Це у свою чергу створює ризики для міжнародної торгівлі.

"Ми маємо зберегти економічні інтереси, бо ціни на нафту, газ і міжнародна торгівля глибоко порушені цією війною. Сьогодні Ормуська протока фактично закрита, і саме через цю протоку проходить близько 20% світової нафти та зрідженого природного газу. Суєцький канал і Червоне море також під тиском і під загрозою", — сказав французький лідер.

У відповідь на це Франція ініціює створення міжнародної коаліції для захисту судноплавства на цих маршрутах. Тож для захисту морських перевезень і постачання нафти й газу до Середземного моря вирушає авіаносець "Шарль де Голль".

"Зіткнувшись із цією нестабільною ситуацією та невизначеністю майбутніх днів, я віддав наказ авіаносцю "Шарль де Голль", його авіації та фрегату-супроводу вирушити до Середземного моря", — резюмував Макрон.

Нагадаємо, що 28 лютого Ізраїль та США почали сумісну операцію проти Ірану, щоб обмежити ядерні амбіції країни та знищили ракетний арсенал.

Наразі бойові дії продовжуються і президент США Дональд Трамп розкритикував прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера за відмову підтримати операцію проти Ірану.

Також лідер США сказав у понеділок, що Іран залишився наразі без ППО, тож тепер країні буде "несолодко".