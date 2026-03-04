Операция в Иране — как договорились Трамп и Нетаньяху

Дональд Трамп и Беньямин Нетаньяху. Фото: АР

Накануне военной операции в Иране, 23 февраля, президент США Дональд Трамп разговаривал с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они пришли к решению нанести удары по Тегерану.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом пишет Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Источники сообщают, что во время разговора Нетаньяху рассказал Трампу информацию, что верховный лидер Ирана и его главные советники должны были встретиться в одном месте в Тегеране в субботу утром. Для США и Израиля это было возможностью ликвидировать верхушку иранской власти одним ударом. Впоследствии Центральное разведывательное управление (ЦРУ) подтвердило эту информацию от израильского премьера.

"США и Израиль рассматривали возможность нанести удар на неделю раньше, чем в субботу, но отложили его по разведывательным и оперативным причинам, в частности из-за неблагоприятных погодных условий", — говорится в материале.

В то же время американские чиновники рассказали, что во время своей ежегодной речи перед Конгрессом Трамп умышленно не сосредотачивал внимание на Иране. Он не хотел напугать аятоллу и загнать его в подполье до того, как можно будет нанести удар.

По данным издания, тогда же из Женевы позвонили посланцы американского президента Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Они заявили, что после нескольких часов переговоров с Ираном успехов не было. После этого Дональд Трамп уже окончательно убедился в надежности разведданных и 27 февраля в 15:38 по восточному времени США отдал приказ об атаке Ирана.

Ликвидация высшего руководства Ирана

Уже 28 февраля Израиль атаковал резиденцию лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. В сети появились спутниковые снимки, на которых видно дым и повреждения здания.

Незадолго Трамп заявил о ликвидации Хаменеи. Он подчеркнул, что аятолла не смог избежать разведки и высокотехнологичных систем слежения.

Кроме того, Иран подтвердил гибель нескольких топ-чиновников. В частности, начальника Генштаба Вооруженных сил Абдулрахима Мусави и министра обороны Азиза Насирзаде.

Известно, что за два дня операции "Ревущий лев" ликвидировали около 40 иранских командиров. Среди них семь членов высшего руководства иранских спецслужб.

4 марта Трамп высказался о возможном новом лидере Ирана. Он назвал принца Резу Пахлави возможным кандидатом на должность. В то же время президент США заявил, что худшим сценарием было бы привести к власти человека, который впоследствии окажется не лучше предшественника.