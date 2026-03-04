Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Стало известно, о чем Трамп и Нетаньяху говорили накануне операции в Иране

Стало известно, о чем Трамп и Нетаньяху говорили накануне операции в Иране

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 15:14
Операция в Иране — как договорились Трамп и Нетаньяху
Дональд Трамп и Беньямин Нетаньяху. Фото: АР

Накануне военной операции в Иране, 23 февраля, президент США Дональд Трамп разговаривал с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они пришли к решению нанести удары по Тегерану. 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом пишет Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Реклама
Читайте также:

Звонок Трампа и Нетаньяху запустил войну в Иране

Источники сообщают, что во время разговора Нетаньяху рассказал Трампу информацию, что верховный лидер Ирана и его главные советники должны были встретиться в одном месте в Тегеране в субботу утром. Для США и Израиля это было возможностью ликвидировать верхушку иранской власти одним ударом. Впоследствии Центральное разведывательное управление (ЦРУ) подтвердило эту информацию от израильского премьера.

"США и Израиль рассматривали возможность нанести удар на неделю раньше, чем в субботу, но отложили его по разведывательным и оперативным причинам, в частности из-за неблагоприятных погодных условий", — говорится в материале.

В то же время американские чиновники рассказали, что во время своей ежегодной речи перед Конгрессом Трамп умышленно не сосредотачивал внимание на Иране. Он не хотел напугать аятоллу и загнать его в подполье до того, как можно будет нанести удар.

По данным издания, тогда же из Женевы позвонили посланцы американского президента Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Они заявили, что после нескольких часов переговоров с Ираном успехов не было. После этого Дональд Трамп уже окончательно убедился в надежности разведданных и 27 февраля в 15:38 по восточному времени США отдал приказ об атаке Ирана.

Ликвидация высшего руководства Ирана

Уже 28 февраля Израиль атаковал резиденцию лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. В сети появились спутниковые снимки, на которых видно дым и повреждения здания.

Незадолго Трамп заявил о ликвидации Хаменеи. Он подчеркнул, что аятолла не смог избежать разведки и высокотехнологичных систем слежения.

Кроме того, Иран подтвердил гибель нескольких топ-чиновников. В частности, начальника Генштаба Вооруженных сил Абдулрахима Мусави и министра обороны Азиза Насирзаде.

Известно, что за два дня операции "Ревущий лев" ликвидировали около 40 иранских командиров. Среди них семь членов высшего руководства иранских спецслужб.

4 марта Трамп высказался о возможном новом лидере Ирана. Он назвал принца Резу Пахлави возможным кандидатом на должность. В то же время президент США заявил, что худшим сценарием было бы привести к власти человека, который впоследствии окажется не лучше предшественника.

США Иран Израиль Биньямин Нетаньяху Дональд Трамп
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации