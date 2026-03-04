Війна США в Ірані — як Трамп і Нетаньягу погодили операцію

Дональд Трамп та Беньямін Нетаньягу. Фото: АР

Президент США Дональд Трамп 23 лютого говорив телефоном з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Під час цієї розмови лідери ухвалили розпочати військову операцію проти Ірану 28 лютого.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це пише Axios з посиланням на обізнані джерела.

Джерела повідомляють, що під час розмови Нетаньягу розповів Трампу інформацію, що верховний лідер Ірану та його головні радники мали зустрітися в одному місці в Тегерані в суботу вранці. Для США та Ізраїлю це було можливістю ліквідувати верхівку іранської влади одним ударом. Згодом Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) підтвердило цю інформацію від ізраїльського прем'єра.

"США та Ізраїль розглядали можливість завдати удару на тиждень раніше, ніж у суботу, але відклали його з розвідувальних та оперативних причин, зокрема через несприятливі погодні умови", — йдеться у матеріалі.

Водночас американські посадовці розповіли, що під час своєї щорічної промови перед Конгресом Трамп навмисне не зосерджував увагу на Ірані. Він не хотів налякати аятолу та загнати його в підпілля до того, як можна буде завдати удару.

За даними видання, тоді ж з Женеви зателефонували посланці американського президента Джаред Кушнер та Стів Віткофф. Вони заявили, що після кількох годин переговорів з Іраном успіхів не було. Після того Дональд Трамп вже остаточно переконався у надійності розвідданих та 27 лютого о 15:38 за східним часом США віддав наказ про атаку Ірану.

Ліквідація вищого керівництва Ірану

Вже 28 лютого Ізраїль атакував резиденцію лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї. В мережі з'явилися супутникові знімки, на яких видно дим та пошкодження будівлі.

Незадовго Трамп заявив про ліквідацію Хаменеї. Він наголосив, що аятола не зміг уникнути розвідки і високотехнологічних систем стеження.

Крім того, Іран підтвердив загибель декількох топпосадовців. Зокрема, начальника Генштабу Збройних сил Абдулрахіма Мусаві та міністра оборони Азіза Насірзаде.

Відомо, що за два дні операції "Ревучий лев" ліквідували близько 40 іранських командирів. Серед них семеро членів вищого керівництва іранських спецслужб.

4 березня Трамп висловився про можливого нового лідера Ірану. Він назвав принца Резу Пахлаві можливим кандидатом на посаду. Водночас президент США заявив, що найгіршим сценарієм було б привести до влади людину, яка згодом виявиться не кращою за попередника.