Рютте объяснил роль Ирана в обеспечении РФ ударными дронами

Марк Рютте считает, что усиление давления на Иран может ударить по его возможностям помогать России, а следовательно — косвенно позитивно повлиять и на ситуацию для Украины. В НАТО связывают роль Тегерана в войне с поставками ударных беспилотников.

Марк Рютте объяснил как война в Иране повлияет на помощь России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал Иран одним из ключевых факторов, которые, по его оценке, усиливали атаки России против Украины. В своем заявлении он отдельно упомянул "Шахеды", которые Россия получала от Тегерана и использовала в войне.

Рютте также отметил, что нынешняя ситуация вокруг Ирана может изменить его способность поддерживать Москву. По его словам, мощное давление на Тегеран со стороны Израиля и США может ослабить возможности Ирана осуществлять экспорт оружия в Россию, а затем — и против Украины.

"Я считаю это положительным, ведь Иран был одним из ключевых факторов, способствовавших военным действиям России против Украины, благодаря этому оружию массового уничтожения, дронам "Шахед". А то, что сейчас Иран сталкивается с полномасштабным наступлением Израиля и США, также ослабит его способность экспортировать хаос даже в Россию, а следовательно, и в Украину", — сказал Рютте.

Отметим, что отдельно Марк Рютте высказывался о том, может ли НАТО применить 5 статью Альянса против Ирана.

Недавно армия Израиля обезвредила над Ираном самолет, который произвела Россия.

Также Владимир Зеленский комментировал, повлияет ли война в Иране на поставки помощи Украине со стороны партнеров.