Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Рютте сказал, как может сыграть на руку Украине война в Иране

Рютте сказал, как может сыграть на руку Украине война в Иране

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 08:29
Рютте объяснил роль Ирана в обеспечении РФ ударными дронами
Марк Рютте. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Марк Рютте считает, что усиление давления на Иран может ударить по его возможностям помогать России, а следовательно — косвенно позитивно повлиять и на ситуацию для Украины. В НАТО связывают роль Тегерана в войне с поставками ударных беспилотников.

Об этом пишет Новини.LIVE, цитируя заявление Марка Рютте в интервью NewsMax.

Реклама
Читайте также:

Марк Рютте объяснил как война в Иране повлияет на помощь России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал Иран одним из ключевых факторов, которые, по его оценке, усиливали атаки России против Украины. В своем заявлении он отдельно упомянул "Шахеды", которые Россия получала от Тегерана и использовала в войне.

Рютте также отметил, что нынешняя ситуация вокруг Ирана может изменить его способность поддерживать Москву. По его словам, мощное давление на Тегеран со стороны Израиля и США может ослабить возможности Ирана осуществлять экспорт оружия в Россию, а затем — и против Украины.

"Я считаю это положительным, ведь Иран был одним из ключевых факторов, способствовавших военным действиям России против Украины, благодаря этому оружию массового уничтожения, дронам "Шахед". А то, что сейчас Иран сталкивается с полномасштабным наступлением Израиля и США, также ослабит его способность экспортировать хаос даже в Россию, а следовательно, и в Украину", — сказал Рютте.

Отметим, что отдельно Марк Рютте высказывался о том, может ли НАТО применить 5 статью Альянса против Ирана.

Недавно армия Израиля обезвредила над Ираном самолет, который произвела Россия.

Также Владимир Зеленский комментировал, повлияет ли война в Иране на поставки помощи Украине со стороны партнеров.

Иран НАТО Марк Рютте война в Украине Шахед
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации