Помощь Ближнему Востоку — на что рассчитывает Украина

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Владимир Зеленский рассказал, на что рассчитывает Украина в обмен на помощь Ближнему Востоку. В частности, поднимается вопрос о дефицитных ракетах для противовоздушной обороны, в частности Patriot.

Об этом глава государства сказал в комментарии журналистам во вторник, 10 марта, передает Новини.LIVE.

Помощь Ближнему Востоку от Украины

Президент подчеркнул, что Украина хочет получить дефицитные ракеты РАС-2 и более современные РАС-3.

Зеленский также напомнил, что год назад Украина предлагала США Drone-deal (соглашение, которое касается производства и продажи дронов).

"В принципе, такой общий наш опыт, общие наши возможности производства в объеме, который мы сегодня не используем. То есть, у нас просто нет финансов профинансировать все производство, все наши возможности. В принципе, мы это предлагали прежде всего американцам, нашим партнерам. А то, что сегодня Ближний Восток имеет какой-то запрос к нам, то все это является частью, в принципе, Drone-deal", — отметил глава государства.

По его словам, это соглашение актуально для США сейчас.

Кроме того, Зеленский сообщил, что Украина отправила три профессиональные команды на Ближний Восток. Речь идет о Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии. Украинцы будут помогать с вопросами безопасности и противодействия дронам.

Ситуация на Ближнем Востоке

В конце февраля США и Израиль начали операцию против Ирана из-за опасений относительно возможного создания Тегераном ядерного оружия. Впоследствии стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи и нескольких высокопоставленных чиновников. После этого по территории страны начали наносить удары по различным объектам, в частности по зданию, где проходили выборы нового лидера.

В ответ Иран начал атаковать соседние государства, в частности под ударами оказались Дубай, Кипр и Азербайджан. Несмотря на заявления Тегерана о готовности прекратить атаки, 7 марта удары возобновились. На фоне обострения президент США Дональд Трамп требует от Ирана полной капитуляции.