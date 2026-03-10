Санкции против России — как Москва хочет использовать войну в Иране

Владимир Зеленский и Олег Иващенко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Российское руководство хочет воспользоваться ситуацией вокруг Ирана и возможным затягиванием американской военной операции. Они надеются на отмену санкций из-за войны в Украине.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи с главой ГУР Олегом Иващенко.

РФ хочет использовать войну в Иране

Зеленский и Иващенко проанализировали во время встречи имеющиеся данные о намерениях российского руководства воспользоваться ситуацией вокруг Ирана и возможным затягиванием американской военной операции.

По словам президента, сейчас Россия рассчитывает на усиление рисков долгой войны на Ближнем Востоке и в регионе Залива, чтобы максимально ослабить давление мира на Россию за войну против Украины, выйти из-под санкций партнеров и получить дополнительные ресурсы благодаря колебаниям цен на нефть и газ. Также есть данные, которые свидетельствует, что РФ намерена говорить о полной отмене санкций в отношении энергетики. Украина будет информировать партнеров об этом и определяется с мерами противодействия.

"Поручил разведке работать более активно по российскому военному производству. Должны и в дальнейшем ограничивать потенциал российской агрессии, несмотря на геополитические вызовы в мире", — подчеркнул глава государства.

Он рассказал, что украинская разведка раздобыла важные документы относительно российской оценки их потерь на поле боя. В частности, зафиксировано изменение соотношения убитых и раненых россиян, а именно из 100% потерь 62% убитых и 38% раненых.

"Сами россияне дают в закрытых официальных докладах уровень своих безвозвратных потерь в 1 миллион 315 тысяч убитых и тяжело раненых. Есть основания считать, что данные об этом уровне потерь являются заниженными", — сказал Владимир Зеленский.

Он также добавил, что ГУР получило обновленные данные о сотрудничестве между Россией и Северной Кореей. Президент поблагодарил нашу военную разведку за эффективную работу.

Как Россия помогает Ирану в войне

7 марта Владимир Зеленский рассказал, что россияне дают разведданные Ирану, чтобы корректировать удары по американцам. Кроме того, есть информация о российских компонентах в иранских "шахедах", применяемых против арабских стран и против американцев в регионе.

В то же время Дональд Трамп заявил, что у него нет данных о помощи России Ирану разведкой. По его словам, если это действительно так, тогда "РФ работает плохо".

Но глава МИД Ирана признал, что Россия помогает в войне. По словам Аббаса Арагчи, между Москвой и Тегераном давно существует стратегическое партнерство, в том числе и в военном плане, которое будет усиливаться и в дальнейшем.

Отменят ли санкции против России

Из-за увеличения цен на нефть в результате ситуации на Ближнем Востоке у Трампа рассматривают смягчение санкций в отношении нефти из РФ. Отмечается, что американская "администрация ищет баланс между необходимостью сдерживания агрессоров и недопущением энергетического коллапса".

Незадолго сам Трамп тоже намекнул на отмену санкций в отношении российской нефти. Он отметил, что для отдельных стран ограничения не будут действовать, пока не стабилизируется ситуация.

Известно, что накануне США разрешили Индии в течение 30 дней покупать российскую нефть, которая застряла в море и портах. Это решение объясняют необходимостью не допустить сбоев в поставках нефти на мировой рынок.