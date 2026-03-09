Иран готов к затяжной войне с США — заявление страны

Последствия удара Ирана по пригородам Бейрута. Фото: REUTERS/Stringer

Иран не рассматривает дипломатию и готовится к затяжной войне с США. Кроме того, Тегеран и в дальнейшем будет наносить удары по странам Персидского залива.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом пишет CNN, цитируя слова советника по вопросам внешней политики при офисе Верховного лидера Ирана Камаля Харази.

Реклама

Читайте также:

Иран не рассматривает дипломатию

Харази заявил, что иранские власти готовы к затяжному противостоянию с США. Кроме того, он намекнул, что Иран может продолжить атаки на страны Персидского залива, чтобы заставить их повлиять на позицию президента США Дональда Трампа и убедить его отказаться от дальнейшей эскалации.

По словам иранского чиновника, он пока не видит возможностей для дипломатического урегулирования.

"Я больше не вижу места для дипломатии. Потому что Дональд Трамп обманывал других и не придерживался своих обещаний, и мы пережили это дважды во время переговоров — когда мы вели переговоры, они нас атаковали", — сказал Харази.

Что может остановить войну в Иране

Он также отметил, что завершение войны возможно только при условии значительного экономического давления, которое заставит другие страны вмешаться.

По его словам, продолжение конфликта приводит к экономическим последствиям для других государств — рост инфляции и дефицита энергоносителей. Если война будет продолжаться, эти проблемы будут только усиливаться.

Харази добавил, что в такой ситуации страны Персидского залива вместе с другими государствами могут быть вынуждены оказать давление на США, чтобы добиться прекращения войны.

Что известно о конфликте между Ираном и США

После начала военной операции Израиля и США в Иране и ряда ответных ударов Тегенара, Дональд Трамп требует от страны полной капитуляции. По его словам, никакой другой сделки не будет.

В то же время в Иране ответили, что США "могут об этом только мечтать". Лидер страны Масуд Пезешкиан заявил, что это "мечта, которую они должны забрать с собой в могилу".

В то же время Эммануэль Макрон заявил, что Франция начинает операцию на Ближнем Востоке. По его словам, целью является разблокирование поставок нефти и газа.