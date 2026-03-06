Военная операция США в Иране — Трамп требует полной капитуляции

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

На Ближнем Востоке идет масштабная военная операция США. Американский Президент Дональд Трамп заявил, что все завершится только полной капитуляцией Ирана.

Об этом президент США заявил в заметке на Truth Social, передает Новини.LIVE в пятницу, 6 марта.

Трамп поставил Ирану требование

Как подчеркнул Трамп, с Ираном не будет никакой сделки, кроме безусловной капитуляции. Он добавил, что после завершения операции Иран будет экономически больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде.

"После этого, и избрания великого и приемлемого лидера (лидеров), мы, и многие наши замечательные и очень смелые союзники и партнеры, будем неустанно работать, чтобы вернуть Иран с грани уничтожения. Иран будет иметь большое будущее. Сделаем Иран снова великим", — написал Трамп.

Как ситуация на Ближнем Востоке может повлиять на Украину

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры между Украиной, США и РФ переносятся из-за войны в Иране. Глава государства обсудил изменения с американской стороной.

Также из-за войны на Ближнем Востоке появились риски для поставки систем ПВО и ракет Украине. Это может произойти, если военная операция затянется. При этом и сам Иран вряд ли сможет поддерживать Россию так, как раньше.