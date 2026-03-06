Військова операція на Близькому Сході — Трамп вимагає повної капітуляції Ірану

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Сполучені Штати розпочали масштабну військову операцію на Близькому Сході. Американський лідер Дональд Трамп заявив, що вимагає повної капітуляції Ірану.

Про це президент США заявив у дописі на Truth Social, передає Новини.LIVE у п'ятницю, 6 березня.

Трамп поставив Ірану вимогу

Як наголосив Трамп, з Іраном не буде жодної угоди, окрім безумовної капітуляції. Він додав, що після завершення операції Іран буде економічно більшим, кращим і сильнішим, ніж будь-коли раніше.

"Після цього, та обрання великого та прийнятного лідера (лідерів), ми, і багато наших чудових і дуже сміливих союзників і партнерів, будемо невпинно працювати, щоб повернути Іран з межі знищення. Іран матиме велике майбутнє. Зробимо Іран знову великим", — написав Трамп.

Як ситуація на Близькому Сході може вплинути на Україну

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що переговори між Україною, США та РФ переносяться через війну в Ірані. Глава держави обговорив зміни з американською стороною.

Також через війну на Близькому Сході з'явилися ризики для постачання систем ППО та ракет Україні. Це може статися, якщо військова операція затягнеться. При цьому й сам Іран навряд зможе підтримувати Росію так, як раніше.