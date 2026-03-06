Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп вимагає від Ірану повної капітуляції

Трамп вимагає від Ірану повної капітуляції

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 19:45
Військова операція на Близькому Сході — Трамп вимагає повної капітуляції Ірану
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Сполучені Штати розпочали масштабну військову операцію на Близькому Сході. Американський лідер Дональд Трамп заявив, що вимагає повної капітуляції Ірану.

Про це президент США заявив у дописі на Truth Social, передає Новини.LIVE у п'ятницю, 6 березня.

Реклама
Читайте також:

Трамп поставив Ірану вимогу

Як наголосив Трамп, з Іраном не буде жодної угоди, окрім безумовної капітуляції. Він додав, що після завершення операції Іран буде економічно більшим, кращим і сильнішим, ніж будь-коли раніше.

"Після цього, та обрання великого та прийнятного лідера (лідерів), ми, і багато наших чудових і дуже сміливих союзників і партнерів, будемо невпинно працювати, щоб повернути Іран з межі знищення. Іран матиме велике майбутнє. Зробимо Іран знову великим", — написав Трамп.

Як ситуація на Близькому Сході може вплинути на Україну

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що переговори між Україною, США та РФ переносяться через війну в Ірані. Глава держави обговорив зміни з американською стороною.

Також через війну на Близькому Сході з'явилися ризики для постачання систем ППО та ракет Україні. Це може статися, якщо військова операція затягнеться. При цьому й сам Іран навряд зможе підтримувати Росію так, як раніше.

США Іран Дональд Трамп війна мирна угода
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації