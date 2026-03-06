Військова операція на Близькому Сході — Трамп вимагає повної капітуляції Ірану

Трамп вимагає від Ірану повної капітуляції
Сполучені Штати розпочали масштабну військову операцію на Близькому Сході. Американський лідер Дональд Трамп заявив, що вимагає повної капітуляції Ірану.
Про це президент США заявив у дописі на Truth Social, передає Новини.LIVE у п'ятницю, 6 березня.
Трамп поставив Ірану вимогу
Як наголосив Трамп, з Іраном не буде жодної угоди, окрім безумовної капітуляції. Він додав, що після завершення операції Іран буде економічно більшим, кращим і сильнішим, ніж будь-коли раніше.
"Після цього, та обрання великого та прийнятного лідера (лідерів), ми, і багато наших чудових і дуже сміливих союзників і партнерів, будемо невпинно працювати, щоб повернути Іран з межі знищення. Іран матиме велике майбутнє. Зробимо Іран знову великим", — написав Трамп.
Як ситуація на Близькому Сході може вплинути на Україну
Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що переговори між Україною, США та РФ переносяться через війну в Ірані. Глава держави обговорив зміни з американською стороною.
Також через війну на Близькому Сході з'явилися ризики для постачання систем ППО та ракет Україні. Це може статися, якщо військова операція затягнеться. При цьому й сам Іран навряд зможе підтримувати Росію так, як раніше.
