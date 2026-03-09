Франция начинает оборонную миссию на Ближнем Востоке — заявление Макрона

Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о начале "оборонной операции" на Ближнем Востоке. По его словам, ее главная цель — обеспечить возобновление поставок нефти и газа.

Об этом Эмманюэль Макрон сообщил в понедельник, 9 марта, передает Новини.LIVE.

"Оборонительная операция" Франции на Ближнем Востоке

"Когда атакуют Кипр — атакуют саму Европу. Я также хотел бы поблагодарить вас, кипрский народ, от имени правительства. Нас связывают партнерства стратегические и развертывания последних дней", — отметил Макрон.

По его словам, присутствие свидетельствует о силе партнерств и их прочности.

Он сообщил, что два французских фрегата отправятся в Красное море. Они присоединятся к миссии Европейского Союза, направленной на защиту судоходства в восточной части Аравийского полуострова, где существует угроза атак со стороны хуситов.

Макрон также анонсировал оборонительную миссию по разблокированию Ормузского пролива после завершения горячей фазы боевых действий на Ближнем Востоке. Сейчас он остается частично заблокированным Ираном. Проливом ранее проходило 40% мирового экспорта нефти и газа.

В целом французская группировка в восточном Средиземноморье, Красном море и вблизи Ормузского пролива будет состоять из восьми фрегатов, двух вертолетоносцев и авианосца "Шарль де Голль".

Что происходит на Ближнем Востоке

В конце февраля США совместно с Израилем начали операцию против Ирана, поскольку есть риски создания Тегераном ядерного оружия.

Впоследствии ликвидировали верховного лидера Ирана Али Хаменеи, в результате чего в стране объявили траур. В то же время многие иранцы вышли на улицы, чтобы отметить известие о гибели. Кроме того, в Иране подтвердили смерть нескольких топ-чиновников, среди которых начальник Генштаба Абдулрахим Мусави.

Но Иран начал атаковать разные страны, в частности ОАЭ, Азербайджан, Турцию, Кувейт, Кипр.

Лидеры стран Германии, Франции и Великобритании заявили, что могут присоединиться к операции США и Израиля, если Иран не прекратит атаки.

Впоследствии Тегеран все же согласился не атаковать соседние страны, но "перемирие" длилось не долго, поскольку 7 марта удары продолжились.

А сегодня украинский лидер Владимир Зеленский провел заседание Ставки о событиях на Ближнем Востоке. Он сообщил, что сейчас есть 11 запросов от стран о помощи в сбивании дронов.