Макрон заявив про початок операції на Близькому Сході

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 19:19
Макрон оголосив оборонну операцію Франції на Близькому Сході
Емманюель Макрон. Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна починає "оборонну операцію" на Близькому Сході. За його словами, метою є розблокування постачання нафти та газу.

Про це Емманюель Макрон повідомив у понеділок, 9 березня, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

"Оборонна операція" Франції на Близькому Сході

"Коли атакують Кіпр — атакують саму Європу. Я також хотів би подякувати вам, кіпрський народе, від імені уряду. Нас повʼязують партнерства стратегічні та розгортання останніх днів", — зауважив Макрон.

За його словами, присутність свідчить про силу партнерств та їхню міцність.

Він повідомив, що два французьких фрегати відправляться до Червоного моря. Вони долучаться до місії Європейського Союзу, спрямованої на захист судноплавства у східній частині Аравійського півострова, де існує загроза атак з боку хуситів.

Макрон також анонсував оборонну місію з розблокування Ормузької протоки після завершення найгарячішої фази бойових дій на Близькому Сході. Наразі вона залишається частково заблокованою Іраном. Протокою раніше проходило 40% світового експорту нафти та газу.

Загалом французьке угруповання у східному Середземномор’ї, Червоному морі та поблизу Ормузької протоки складатиметься з восьми фрегатів, двох вертольотоносців і авіаносця "Шарль де Голль".

Що відбувається на Близькому Сході

Наприкінці лютого США спільно з Ізраїлем почали операцію проти Ірану, оскільки є ризики створення Тегераном ядерної зброї.

Згодом ліквідували верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, внаслідок чого в країні оголосили траур. Водночас багато іранців вийшли на вулиці, аби відзначити звістку про загибель. Крім того, в Ірані підтвердили смерть декількох топпосадовців, серед яких начальник Генштабу Абдулрахім Мусаві.

Але Іран почав атакувати різні країни, зокрема ОАЕАзербайджанТуреччинуКувейт, Кіпр.

Лідери країн Німеччини, Франції та Британії заявили, що можуть долучитися до операції США та Ізраїлю, якщо Іран не припинить атаки.

Згодом Тегеран все ж погодився не атакувати сусідні країни, але "перемирʼя" тривало не довго, оскільки 7 березня удари продовжилися.

А сьогодні український лідер Володимир Зеленський провів засідання Ставки про події на Близькому Сході. Він повідомив, що наразі є 11 запитів від країн щодо допомоги у збитті дронів.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
