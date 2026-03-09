Україна отримала 11 запитів від країн щодо безпеки у зв’язку з війною в Ірані, — Зеленський

Засідання Ставки. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у понеділок, 9 березня, провів засідання Ставки. Зокрема, йшлося про бойові дії в Ірані та ризики.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Зеленський провів Ставку

На Ставці йшлося про дестабілізацію через війну в Ірані та відповідні ризики для глобальних ринків, країн регіону та найближчих партнерів України, які підтримують Київ у захисті від Росії.

За словами Зеленського, події на Близькому Сході та в регіоні Затоки впливають на Європу, зокрема, на Україну, а також на інші частини світу. Крім того, є вплив на критично важливе постачання в Україну.

"Були доповіді секретаря РНБО, керівників розвідок, СБУ, МЗС України, міністра оборони. Проаналізували основні перспективи цієї війни в Ірані та можливі наслідки її затягування. Детально розглянули й запити держав на безпекову підтримку з нашого боку — в протидії "шахедам" та іншим подібним викликам", — зазначив глава держави.

Він повідомив, що наразі є 11 запитів від країн. Йдеться про сусідів Ірану, європейські держави та США. Йдеться про зацікавленість в українському досвіді захисту життя, відповідних перехоплювачах, системах РЕБ, тренуванні.

Зеленський заявив, що Україна готова реагувати позитивно на запити тих, хто допомагає захищати життя українців та незалежність держави. На частину запитів Київ відповів конкретними рішеннями та підтримкою.

"РНБО України разом з Генеральним штабом та Силами оборони визначатимуть, на які ще запити до нашої держави ми можемо відреагувати позитивно — так, щоб не знижувати наші власні можливості захищатись. Пріоритет України чіткий: іранський режим не повинен отримати жодної переваги над захисниками життя, і треба працювати всім разом для відчутної стабілізації як у регіоні, так і на глобальних ринках", — каже український лідер.

За його словами, Україна вже давно пропонує партнерам оновити та посилити спільні можливості захищати життя. Говорили також про спільний захист від дронів та ракет, а також знищення відповідних виробництв режимів-агресорів.

"Кожен з таких режимів сам протиставив себе світу, і потрібні відповіді на це. Кожна точка виробництва "шахедів" відома. Іранський та російський режими підтримують один одного, і все більше інформації, зокрема, про російські деталі в "шахедах", які бʼють по сусідах Ірану", — каже Зеленський.

Він зауважив, що світ сильніший, ніж будь-хто, хто намагається його дестабілізувати.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Ситуація на Близькому Сході

Зеленський повідомив, що країни Близького Сходу витратили понад 800 сучасних ракет Patriot за перші дні нового конфлікту. Водночас за чотири роки великої війни Україна отримала лише 600.

А лідер США Дональд Трамп повідомив, що планує ухвалити рішення про завершення операції проти Ірану разом з премʼєром Ізраїль Біньяміном Нетаньягу.

Раніше Зеленський наголошував, що в обмін на допомогу Близькому Сходу Україна розраховує отримати дефіцитні речі.