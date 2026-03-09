За чотири роки війни Україна отримала близько 600 Patriot

Володимир Зеленський під час візиту на військовому полігоні на навчаннях українських солдатів на зенітно-ракетній системі "Патріот". Фото архівне: Jens Buttner/Pool via REUTERS

Україна за чотири роки великої війни отримала лише близько 600 сучасних ракет Patriot. Тим часом країни Близького Сходу витратили понад 800 таких перехоплювачів лише за перші дні нового конфлікту.

Про це в коментарі The New York Times заявив радник президента Дмитро Литвин, якого цитує Новини.LIVE.

Як йдеться у матеріалі, лише за перші дні війни на Близькому Сході країни регіону використали понад 800 ракет Patriot, намагаючись збити більш як 2000 іранських дронів та понад 500 балістичних ракет. Про такі цифри, як зазначається, говорили президент Володимир Зеленський і єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

Під час інтерв'ю The Times Зеленський також сказав, що українська група фахівців вирушить на Близький Схід, аби допомогти місцевим країнам оцінити, як захищатися від іранських дронів без масового використання дорогих перехоплювачів Patriot. Ідея полягає в тому, щоб застосовувати "дешевші й гнучкіші" рішення, які Україна вже відпрацювала у власній війні.

Цих ракет бракує не лише Україні. У 2025 році військовим поставили 620 найсучасніших Patriot, і це був рекордний показник виробництва. Саме на тлі такого дефіциту Україна робить ставку не тільки на дорогі західні системи, а й на альтернативні способи боротьби з "Шахедами".

На початку повномасштабного вторгнення Україна іноді застосовувала для знищення "Шахедів" дорогі ракети, а подекуди й ще дорожчі перехоплювачі Patriot. Але такий підхід швидко показав свою невигідність.

Різниця у вартості є надто великою: виробництво одного "Шахеда" обходиться до 50 000 доларів, тоді як одна ракета-перехоплювач Patriot коштує понад 3 млн доларів.

Саме тому Україна змінила тактику і почала шукати дешевші та ефективніші способи боротьби з такими цілями. Для цього стали використовувати важкі кулемети, дешевші ракети, які запускають із F-16, засоби радіоелектронного придушення та нові безпілотники-перехоплювачі, створені в Україні.

За аналізом The Times, який базується на щоденних даних Повітряних сил України, у лютому Росія випустила по українських містах близько 5000 ударних безпілотників і дронів-пасток. Українська сторона змогла знищити приблизно 87% із них.

Окремо Володимир Зеленський робив заяву про те, чого він чекає від партнерів в обмін на допомогу українських фахівців протидіяти дронам на Близькому Сході.

У суботу, 7 березня, Росія здійснила черговий масований удар по Україні, що призвів до загиблих та руйнувань цивільних об'єктів. Володимир Зеленський закликав партнерів посилити та пришвидшити постачання засобів ППО Україні.

Тим часом військові зауважують, що дрони на фронті кардинально змінили тактику бою.