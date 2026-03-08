Допомога України на Близькому Сході — Зеленський назвав умову

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Україна розраховує отримати дефіцитні для нас речі в обмін на допомогу на Близькому Сході. Перш за все йдеться рекети для систем протиповітряної оборони Patriot, якими можна збивати балістику.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції у неділю, 8 березня.

Реклама

Читайте також:

Що очікує Україна від допомоги на Близькому Сході

Зеленський сказав, що остаточне розуміння можливих домовленостей з'явиться після переговорів з представниками держав регіону. Наразі такі зустрічі ще не відбулися, однак підготовка до них триває.

За словами президента, партнери на Близькому Сході добре обізнані з потребами України. Йдеться, зокрема, про дефіцитні ракети типу PAC-3 для зенітних ракетних комплексів Patriot, які використовують для перехоплення балістичних ракет.

"Експертні групи від України, які працюватимуть на Близькому Сході, поїдуть туди з відповідними засобами протидії дронам. Ми готові ділитися своїм досвідом", — наголосив глава держави.

Зазначимо, раніше Зеленський заявив, що перша група українців відправляється на Близький Схід. Фахівці навчатимуть країни Перської затоки збивати дрони. Також вони хочуть закуповувати українські дрони-перехоплювачі.

Напередодні Україна отримала запит від США, аби допомоги у протидії іранським "шахедам". Президент наголосив, що наша країна допомагає партнерам, які допомагають нашій безпеці.