Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Близькому Сходу у боротьбі з дронами

Зеленський готовий допомогти Саудівській Аравії у боротьбі з дронами
Президент України Володимир Зеленський у суботу, 7 березня, провів розмову із спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Сторони обговорили ситуацію на Близькому Сході, чим може бути корисна Україна, а також йшла мова про поглиблення співпраці.
Що сказав Зеленський про переговори зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії
"Обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки — виклики, які існують, і протидію загрозам з боку іранського режиму", — заявив президент.
Зеленський зазначив, що Україна роками бореться проти "Шахедів", і вже всі визнають, що такого досвіду немає в жодної іншої країни світу.
"Ми готові допомогти й розраховуємо, що наш народ теж отримає необхідну підтримку. Захист життя має бути спільним пріоритетом, і дуже важливо координуватися заради безпеки і в Європі, і на Близькому Сході", — підкреслив глава держави.
Резюмуючи президент додав, що говорив з принцом про поглиблення двосторонньої співпраці країн, зокрема проєкти, як сторони можуть реалізувати разом.
Нагадаємо, кілька днів тому Зеленський повідомив, що Україна отримала запит від США щодо допомоги у протидії іранським "Шахедам". За словами президента, Київ надасть необхідні засоби та фахівців.
Також глава держави повідомив, що Росія передає Ірану розвіддані, які Тегеран використовує для коригування ударів по американцях.
