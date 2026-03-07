Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Близькому Сходу у боротьбі з дронами

Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 7 березня, провів розмову із спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Сторони обговорили ситуацію на Близькому Сході, чим може бути корисна Україна, а також йшла мова про поглиблення співпраці.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це глава держави повідомив у Telegram.

Що сказав Зеленський про переговори зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії

"Обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки — виклики, які існують, і протидію загрозам з боку іранського режиму", — заявив президент.

Зеленський зазначив, що Україна роками бореться проти "Шахедів", і вже всі визнають, що такого досвіду немає в жодної іншої країни світу.

"Ми готові допомогти й розраховуємо, що наш народ теж отримає необхідну підтримку. Захист життя має бути спільним пріоритетом, і дуже важливо координуватися заради безпеки і в Європі, і на Близькому Сході", — підкреслив глава держави.

Резюмуючи президент додав, що говорив з принцом про поглиблення двосторонньої співпраці країн, зокрема проєкти, як сторони можуть реалізувати разом.

Пост Зеленського про розмову з принцом Саудівскої Аравії. Фото: скриншот

Нагадаємо, кілька днів тому Зеленський повідомив, що Україна отримала запит від США щодо допомоги у протидії іранським "Шахедам". За словами президента, Київ надасть необхідні засоби та фахівців.

Також глава держави повідомив, що Росія передає Ірану розвіддані, які Тегеран використовує для коригування ударів по американцях.