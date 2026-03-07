Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський готовий допомогти Саудівській Аравії у боротьбі з дронами

Зеленський готовий допомогти Саудівській Аравії у боротьбі з дронами

Ua ru
Дата публікації: 7 березня 2026 23:48
Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Близькому Сходу у боротьбі з дронами
Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 7 березня, провів розмову із спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Сторони обговорили ситуацію на Близькому Сході, чим може бути корисна Україна, а також йшла мова про поглиблення співпраці.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це глава держави повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Що сказав Зеленський про переговори зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії

"Обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки — виклики, які існують, і протидію загрозам з боку іранського режиму", — заявив президент.

Зеленський зазначив, що Україна роками бореться проти "Шахедів", і вже всі визнають, що такого досвіду немає в жодної іншої країни світу.

"Ми готові допомогти й розраховуємо, що наш народ теж отримає необхідну підтримку. Захист життя має бути спільним пріоритетом, і дуже важливо координуватися заради безпеки і в Європі, і на Близькому Сході", — підкреслив глава держави.

Резюмуючи президент додав, що говорив з принцом про поглиблення двосторонньої співпраці країн, зокрема проєкти, як сторони можуть реалізувати разом.

Зеленський і принц Саудівської Аравії обговорили тему протидії Шахедам
Пост Зеленського про розмову з принцом Саудівскої Аравії. Фото: скриншот

Нагадаємо, кілька днів тому Зеленський повідомив, що Україна отримала запит від США щодо допомоги у протидії іранським "Шахедам". За словами президента, Київ надасть необхідні засоби та фахівців.

Також глава держави повідомив, що Росія передає Ірану розвіддані, які Тегеран використовує для коригування ударів по американцях.

Володимир Зеленський Іран Саудівська Аравія дрон Шахід-136 президент безпека
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації