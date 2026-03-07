Зеленский заявил, что Украина готова помочь Ближнему Востоку в борьбе с дронами

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил 7 марта с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. В ходе разговора украинский лидер сказал, что Киев готов помочь в борьбе с дронами на Ближнем Востоке.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом глава государства сообщил в Telegram.

Что сказал Зеленский о переговорах с наследным принцем Саудовской Аравии

"Обсудили ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и в регионе Залива — вызовы, которые существуют, и противодействие угрозам со стороны иранского режима", — заявил президент.

Зеленский отметил, что Украина годами борется против "Шахедов", и уже все признают, что такого опыта нет ни у одной другой страны мира.

"Мы готовы помочь и рассчитываем, что наш народ тоже получит необходимую поддержку. Защита жизни должна быть общим приоритетом, и очень важно координироваться ради безопасности и в Европе, и на Ближнем Востоке", — подчеркнул глава государства.

Резюмируя президент добавил, что говорил с принцем об углублении двустороннего сотрудничества стран, в частности проекты, которые стороны могут реализовать вместе.

Пост Зеленского о разговоре с принцем Саудовской Аравии. Фото: скриншот

Напомним, несколько дней назад Зеленский сообщил, что Украина получила запрос от США о помощи в противодействии иранским "Шахедам". По словам президента, Киев предоставит необходимые средства и специалистов.

Также глава государства сообщил, что Россия передает Ирану разведданные, которые Тегеран использует для корректировки ударов по американцам.