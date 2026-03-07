Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский заявил принцу Саудовской Аравии о готовности помочь

Зеленский заявил принцу Саудовской Аравии о готовности помочь

Ua ru
Дата публикации 7 марта 2026 23:48
Зеленский заявил, что Украина готова помочь Ближнему Востоку в борьбе с дронами
Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил 7 марта с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. В ходе разговора украинский лидер сказал, что Киев готов помочь в борьбе с дронами на Ближнем Востоке.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом глава государства сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Что сказал Зеленский о переговорах с наследным принцем Саудовской Аравии

"Обсудили ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и в регионе Залива — вызовы, которые существуют, и противодействие угрозам со стороны иранского режима", — заявил президент.

Зеленский отметил, что Украина годами борется против "Шахедов", и уже все признают, что такого опыта нет ни у одной другой страны мира.

"Мы готовы помочь и рассчитываем, что наш народ тоже получит необходимую поддержку. Защита жизни должна быть общим приоритетом, и очень важно координироваться ради безопасности и в Европе, и на Ближнем Востоке", — подчеркнул глава государства.

Резюмируя президент добавил, что говорил с принцем об углублении двустороннего сотрудничества стран, в частности проекты, которые стороны могут реализовать вместе.

Зеленский и принц Саудовской Аравии обсудили тему противодействия Шахедам
Пост Зеленского о разговоре с принцем Саудовской Аравии. Фото: скриншот

Напомним, несколько дней назад Зеленский сообщил, что Украина получила запрос от США о помощи в противодействии иранским "Шахедам". По словам президента, Киев предоставит необходимые средства и специалистов.

Также глава государства сообщил, что Россия передает Ирану разведданные, которые Тегеран использует для корректировки ударов по американцам.

Владимир Зеленский Иран Саудовская Аравия дрон Шахид-136 президент безопасность
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации