США просят Украину помочь в борьбе с иранскими дронами, — Зеленский

США попросили Украину помочь в борьбе с шахедами, — Зеленский
Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 19:44
Срочная новость
Украина получила запрос от Соединенных Штатов Америки, касающийся помощи в противодействии иранским шахедам. Киев предоставит необходимые средства и специалистов.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.
Реклама
Читайте также:
Зеленский о помощи США
"Получили запрос от Соединенных Штатов на конкретную поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока. Поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать необходимую безопасность. Украина помогает партнерам, которые помогают нашей безопасности, защите жизней наших людей", - отметил глава государства.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама