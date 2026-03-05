США просят Украину помочь в борьбе с иранскими дронами, — Зеленский

Срочная новость

Украина получила запрос от Соединенных Штатов Америки, касающийся помощи в противодействии иранским шахедам. Киев предоставит необходимые средства и специалистов.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Зеленский о помощи США

"Получили запрос от Соединенных Штатов на конкретную поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока. Поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать необходимую безопасность. Украина помогает партнерам, которые помогают нашей безопасности, защите жизней наших людей", - отметил глава государства.