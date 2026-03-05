Відео
США попросили Україну допомогти протидіяти шахедам, — Зеленський

США попросили Україну допомогти протидіяти шахедам, — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 19:44
США просять Україну допомогти у боротьбі з іранськими дронами, — Зеленський
Термінова новина

Україна отримала запит від Сполучених Штатів Америки, що стосується допомоги у протидії іранським шахедам. Київ надасть необхідні засоби та фахівців.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Зеленський про допомогу США

"Отримали запит від Сполучених Штатів на конкретну підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу. Доручив надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських спеціалістів, які можуть гарантувати необхідну безпеку. Україна допомагає партнерам, які допомагають нашій безпеці, захисту життів наших людей", — зазначив глава держави.

Володимир Зеленський
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
