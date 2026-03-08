Відео
Україна
Відео

Головна Новини дня Зеленський анонсував переговори з лідерами ЄС щодо ППО

Зеленський анонсував переговори з лідерами ЄС щодо ППО

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 10:12
Зеленський анонсував переговори з європейськими лідерами — деталі
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

За останній тиждень Україна зазнала масштабних атак з боку Росії, які вразили цивільну інфраструктуру та створили загрозу для життя мирних громадян. Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення захисту та продовження міжнародної підтримки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву українського лідера.

Читайте також:

Зеленський закликав до посилення української оборони

"За останній тиждень Росія атакувала нашу країну тисячі разів. Майже 1750 ударних дронів, 1530 керованих авіаційних бомб, 39 ракет використав ворог проти наших людей", — заявив глава держави.

Президент додав, що під ударами опинилися енергетика та житлові будинки, більшість цілей українським захисникам вдається знешкоджувати, але "захисту потрібно більше, і потрібно на кожен день". Зеленський підкреслив важливість ракет ППО та міжнародної програми PURL.

"Внески та постачання в межах програми PURL ключові. І я дякую всім, хто продовжує підтримку". Глава держави закликав посилювати санкції проти Росії та її спільників, а також повідомив, що "сьогодні будуть перемовини з європейськими партнерами щодо кожного із цих елементів", — наголосив президент.

Удари РФ по Україні

Минулої ночі, 7 березня, Росія здійснила масований обстріл України, спрямований на цивільні райони та критичну інфраструктуру. У Харкові балістична ракета влучила в житловий квартал, внаслідок чого загинули 11 людей, ще 15 отримали поранення. 9 березня у місті оголосили День жалоби.

Крім Харкова, наслідки атаки фіксували у чотирьох областях — Запорізькій, Дніпропетровській, Хмельницькій та Сумській, де також є загиблі та поранені.

Володимир Зеленський відреагував на атаки, наголосивши, що "на такі удари проти мирного життя обов'язково має бути відповідь міжнародних партнерів".

Володимир Зеленський Європа ППО війна в Україні PURL
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
