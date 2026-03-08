Зеленський анонсував переговори з європейськими лідерами — деталі

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

За останній тиждень Україна зазнала масштабних атак з боку Росії, які вразили цивільну інфраструктуру та створили загрозу для життя мирних громадян. Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення захисту та продовження міжнародної підтримки.

Зеленський закликав до посилення української оборони

"За останній тиждень Росія атакувала нашу країну тисячі разів. Майже 1750 ударних дронів, 1530 керованих авіаційних бомб, 39 ракет використав ворог проти наших людей", — заявив глава держави.

Президент додав, що під ударами опинилися енергетика та житлові будинки, більшість цілей українським захисникам вдається знешкоджувати, але "захисту потрібно більше, і потрібно на кожен день". Зеленський підкреслив важливість ракет ППО та міжнародної програми PURL.

"Внески та постачання в межах програми PURL ключові. І я дякую всім, хто продовжує підтримку". Глава держави закликав посилювати санкції проти Росії та її спільників, а також повідомив, що "сьогодні будуть перемовини з європейськими партнерами щодо кожного із цих елементів", — наголосив президент.

Удари РФ по Україні

Минулої ночі, 7 березня, Росія здійснила масований обстріл України, спрямований на цивільні райони та критичну інфраструктуру. У Харкові балістична ракета влучила в житловий квартал, внаслідок чого загинули 11 людей, ще 15 отримали поранення. 9 березня у місті оголосили День жалоби.

Крім Харкова, наслідки атаки фіксували у чотирьох областях — Запорізькій, Дніпропетровській, Хмельницькій та Сумській, де також є загиблі та поранені.

Володимир Зеленський відреагував на атаки, наголосивши, що "на такі удари проти мирного життя обов'язково має бути відповідь міжнародних партнерів".