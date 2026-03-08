Зеленский анонсировал переговоры с лидерами ЕС о ППО — подробности

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

За последнюю неделю Украина подверглась масштабным атакам со стороны России, которые поразили гражданскую инфраструктуру и создали угрозу для жизни мирных граждан. Президент Владимир Зеленский отметил необходимость усиления защиты и продолжения международной поддержки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление украинского лидера.

За последнюю неделю Россия атаковала нашу страну тысячи раз - противник использовал почти 1750 ударных беспилотников, 1530 управляемых авиабомб и 39 ракет против нашего народа. Под удар попала гражданская инфраструктура - энергетические объекты и жилые дома. Наши воины... pic.twitter.com/bXOBJ8qZt9 - Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) 8 марта 2026 года

Зеленский призвал к усилению украинской обороны

"За последнюю неделю Россия атаковала нашу страну тысячи раз. Почти 1750 ударных дронов, 1530 управляемых авиационных бомб, 39 ракет использовал враг против наших людей", — заявил глава государства.

Президент добавил, что под ударами оказались энергетика и жилые дома, большинство целей украинским защитникам удается обезвреживать, но "защиты нужно больше, и нужно на каждый день". Зеленский подчеркнул важность ракет ПВО и международной программы PURL.

"Взносы и поставки в рамках программы PURL ключевые. И я благодарю всех, кто продолжает поддержку". Глава государства призвал усиливать санкции против России и ее сообщников, а также сообщил, что "сегодня будут переговоры с европейскими партнерами по каждому из этих элементов", — подчеркнул президент.

Удары РФ по Украине

Прошлой ночью, 7 марта, Россия осуществила массированный обстрел Украины, направленный на гражданские районы и критическую инфраструктуру. В Харькове баллистическая ракета попала в жилой квартал, в результате чего погибли 11 человек, еще 15 получили ранения. 9 марта в городе объявили День траура.

Кроме Харькова, последствия атаки фиксировали в четырех областях — Запорожской, Днепропетровской, Хмельницкой и Сумской, где также есть погибшие и раненые.

Владимир Зеленский отреагировал на атаки, подчеркнув, что "на такие удары против мирной жизни обязательно должен быть ответ международных партнеров".