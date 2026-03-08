Что хочет Украина в обмен на помощь на Ближнем Востоке — Зеленский ответил

Зеленский назвал условие помощи на Ближнем Востоке
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить необходимое для обороны вооружение в обмен на помощь странам Ближнего Востока в противодействии иранским дронам. Киеву необходимы ракеты для систем Patriot, чтобы сбивать баллистику.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в воскресенье, 8 марта.
Что ожидает Украина от помощи на Ближнем Востоке
Зеленский сказал, что окончательное понимание возможных договоренностей появится после переговоров с представителями государств региона. Сейчас такие встречи еще не состоялись, однако подготовка к ним продолжается.
По словам президента, партнеры на Ближнем Востоке хорошо знакомы с потребностями Украины. Речь идет, в частности, о дефицитных ракетах типа PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot, которые используют для перехвата баллистических ракет.
"Экспертные группы от Украины, которые будут работать на Ближнем Востоке, поедут туда с соответствующими средствами противодействия дронам. Мы готовы делиться своим опытом", — подчеркнул глава государства.
Отметим, ранее Зеленский заявил, что первая группа украинцев отправляется на Ближний Восток. Специалисты будут обучать страны Персидского залива сбивать дроны. Также они хотят закупать украинские дроны-перехватчики.
Накануне Украина получила запрос от США, чтобы помощи в противодействии иранским "шахедам". Президент подчеркнул, что наша страна помогает партнерам, которые помогают нашей безопасности.
