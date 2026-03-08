Видео
Главная Новости дня Зеленский заявил об отправке украинцев в страны Персидского залива

Зеленский заявил об отправке украинцев в страны Персидского залива

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 14:44
Зеленский анонсировал отправку первой группы украинцев в страны Персидского залива
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Facebook/president.gov.ua

Украина отправляет первую группу экспертов на Ближний Восток. По словам Президента Украины Владимира Зеленского, специалисты будут обучать страны Персидского залива сбивать дроны.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на заявления главы государства.

Зеленский раскрыл детали о помощи странам Ближнего Востока

"В понедельник, 8 марта, поедет первая группа (На Ближний Восток. — Ред.). Будет несколько групп", — заявил Зеленский.

Он добавил, что страны Ближнего Востока также хотят закупать украинские дроны-перехватчики. Киев готов предоставлять их в том объеме, который не использует украинская армия.

"Россия сейчас помогает Ирану и иранскому режиму. Мы понимаем, что они уже им передали. Видели некоторые детали от разведки", — отметил Зеленский.

В то же время он добавил, что для Украины очевидным плюсом является то, что Иран теперь не имеет возможности поставлять оружие Москве.

Россия помогает Ирану

Ранее глава государства заявил, что россияне предоставляют иранскому режиму разведывательные данные. Эту информацию используют для корректировки ударов по американцам.

В то же время Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка не видит признаков передачи разведданных от РФ Ирану. При этом он отметил, что если это правда, то тогда это лишь подчеркивает плохую работу Москвы, учитывая отсутствие успехов у Ирана.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
