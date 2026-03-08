Відео
Головна Новини дня Перша група українців їде у країни Перської затоки, — Зеленський

Перша група українців їде у країни Перської затоки, — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 14:44
Перша група українців їде у країни Перської затоки — заява Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Facebook/president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перша група українців відправляється на Близький Схід. Фахівці будуть навчати країни Перської затоки збивати дрони.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на заяви глави держави.

Читайте також:

Зеленський розкрив деталі про допомогу країнам Близького Сходу

"В понеділок, 8 березня, поїде перша група (На Близький Схід. — Ред.). Буде кілька груп", — заявив Зеленський.

Він додав, що країни Близького Сходу також хочуть закуповувати українські дрони-перехоплювачі. Київ готовий надавати їх в тому об'ємі, який не використовує українська армія.

"Росія зараз допомагає Ірану та іранському режиму. Ми розуміємо, що вони вже їм передали. Бачили деякі деталі від розвідки", — зазначив Зеленський.

Водночас він додав, що для України очевидним плюсом є те, що Іран тепер не має можливості постачати зброю Москві.

Росія допомагає Ірану

Раніше глава держави заявив, що росіяни надають іранському режиму розвідувальні дані. Цю інформацію використовують для корегування ударів по американцях.

Водночас Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка не бачить ознак передачі розвідданих від РФ Ірану. При цьому він наголосив, що якщо це правда, то тоді це лише підкреслює погану роботу Москви, враховуючи відсутність успіхів в Ірану.

Володимир Зеленський США Іран Ізраїль дрони БпЛА
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
