Главная Новости дня Ближний Восток потратил более 800 ракет Patriot за несколько дней

Ближний Восток потратил более 800 ракет Patriot за несколько дней

Дата публикации 9 марта 2026 09:05
За четыре года войны Украина получила около 600 Patriot
Владимир Зеленский во время визита на военном полигоне на учениях украинских солдат на зенитно-ракетной системе "Патриот". Фото архивное: Jens Buttner/Pool via REUTERS

На фоне глобального дефицита ракет Patriot в Украине подчеркивают, что этих ракет критически не хватает. По словам Дмитрия Литвина, Киев за все время войны получил около 600 современных Patriot, тогда как на Ближнем Востоке их использовали еще больше за считанные дни.

Об этом в комментарии The New York Times заявил советник президента Дмитрий Литвин, которого цитирует Новини.LIVE.

Читайте также:

Украина будет учить партнеров как экономно противодействовать "Шахедам"

Как говорится в материале, только за первые дни войны на Ближнем Востоке страны региона использовали более 800 ракет Patriot, пытаясь сбить более 2000 иранских дронов и более 500 баллистических ракет. О таких цифрах, как отмечается, говорили президент Владимир Зеленский и еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

Во время интервью The Times Зеленский также сказал, что украинская группа специалистов отправится на Ближний Восток, чтобы помочь местным странам оценить, как защищаться от иранских дронов без массового использования дорогих перехватчиков Patriot. Идея заключается в том, чтобы применять "более дешевые и гибкие" решения, которые Украина уже отработала в собственной войне.

Этих ракет не хватает не только Украине. В 2025 году военным поставили 620 самых современных Patriot, и это был рекордный показатель производства. Именно на фоне такого дефицита Украина делает ставку не только на дорогие западные системы, но и на альтернативные способы борьбы с "Шахедами".

В начале полномасштабного вторжения Украина иногда применяла для уничтожения "Шахедов" дорогие ракеты, а иногда и еще более дорогие перехватчики Patriot. Но такой подход быстро показал свою невыгодность.

Разница в стоимости слишком велика: производство одного "Шахеда" обходится до 50 000 долларов, тогда как одна ракета-перехватчик Patriot стоит более 3 млн долларов.

Именно поэтому Украина изменила тактику и начала искать более дешевые и эффективные способы борьбы с такими целями. Для этого стали использовать тяжелые пулеметы, более дешевые ракеты, которые запускают с F-16, средства радиоэлектронного подавления и новые беспилотники-перехватчики, созданные в Украине.

По анализу The Times, который базируется на ежедневных данных Воздушных сил Украины, в феврале Россия выпустила по украинским городам около 5000 ударных беспилотников и дронов-ловушек. Украинская сторона смогла уничтожить примерно 87% из них.

Отдельно Владимир Зеленский делал заявление о том, чего он ждет от партнеров в обмен на помощь украинских специалистов противодействовать дронам на Ближнем Востоке.

В субботу, 7 марта, Россия осуществила очередной массированный удар по Украине, что привело к погибшим и разрушениям гражданских объектов. Владимир Зеленский призвал партнеров усилить и ускорить поставки средств ПВО Украине.

Между тем военные отмечают, что дроны на фронте кардинально изменили тактику боя.

