Зеленский рассказал о 11 запросах к Украине из-за конфликта в Иране

Зеленский провел Ставку о ситуации на Ближнем Востоке
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 9 марта, провел заседание Ставки о ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Также говорили о помощи страны.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
На Ставке речь шла о дестабилизации из-за войны в Иране и соответствующих рисках для глобальных рынков, стран региона и ближайших партнеров Украины, которые поддерживают Киев в защите от России.
По словам Зеленского, события на Ближнем Востоке и в регионе Залива влияют на Европу, в частности, на Украину, а также на другие части мира. Кроме того, есть влияние на критически важные поставки в Украину.
"Были доклады секретаря СНБО, руководителей разведок, СБУ, МИД Украины, министра обороны. Проанализировали основные перспективы этой войны в Иране и возможные последствия ее затягивания. Детально рассмотрели и запросы государств на поддержку безопасности с нашей стороны — в противодействии "шахедам" и другим подобным вызовам", — отметил глава государства.
Он сообщил, что сейчас есть 11 запросов от стран. Речь идет о соседях Ирана, европейских государствах и США. Речь идет о заинтересованности в украинском опыте защиты жизни, соответствующих перехватчиках, системах РЭБ, тренировке.
Зеленский заявил, что Украина готова реагировать положительно на запросы тех, кто помогает защищать жизнь украинцев и независимость государства. На часть запросов Киев ответил конкретными решениями и поддержкой.
"СНБО Украины вместе с Генеральным штабом и Силами обороны будут определять, на какие еще запросы к нашему государству мы можем отреагировать положительно — так, чтобы не снижать наши собственные возможности защищаться. Приоритет Украины четкий: иранский режим не должен получить никакого преимущества над защитниками жизни, и надо работать всем вместе для ощутимой стабилизации как в регионе, так и на глобальных рынках", — говорит украинский лидер.
По его словам, Украина уже давно предлагает партнерам обновить и усилить совместные возможности защищать жизнь. Говорили также о совместной защите от дронов и ракет, а также уничтожение соответствующих производств режимов-агрессоров.
"Каждый из таких режимов сам противопоставил себя миру, и нужны ответы на это. Каждая точка производства "шахедов" известна. Иранский и российский режимы поддерживают друг друга, и все больше информации, в частности, о российских деталях в "шахедах", которые бьют по соседям Ирана", — говорит Зеленский.
Он отметил, что мир сильнее, чем любой, кто пытается его дестабилизировать.
Ситуация на Ближнем Востоке
Зеленский сообщил, что страны Ближнего Востока потратили более 800 современных ракет Patriot за первые дни нового конфликта. В то же время за четыре года большой войны Украина получила только 600.
А лидер США Дональд Трамп сообщил, что планирует принять решение о завершении операции против Ирана вместе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
Ранее Зеленский отмечал, что в обмен на помощь Ближнему Востоку Украина рассчитывает получить дефицитные вещи.
