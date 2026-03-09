Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский провел Ставку о ситуации на Ближнем Востоке

Зеленский провел Ставку о ситуации на Ближнем Востоке

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 14:35
Зеленский рассказал о 11 запросах к Украине из-за конфликта в Иране
Заседание Ставки. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 9 марта, провел заседание Ставки о ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Также говорили о помощи страны.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Зеленский провел Ставку

На Ставке речь шла о дестабилизации из-за войны в Иране и соответствующих рисках для глобальных рынков, стран региона и ближайших партнеров Украины, которые поддерживают Киев в защите от России.

По словам Зеленского, события на Ближнем Востоке и в регионе Залива влияют на Европу, в частности, на Украину, а также на другие части мира. Кроме того, есть влияние на критически важные поставки в Украину.

"Были доклады секретаря СНБО, руководителей разведок, СБУ, МИД Украины, министра обороны. Проанализировали основные перспективы этой войны в Иране и возможные последствия ее затягивания. Детально рассмотрели и запросы государств на поддержку безопасности с нашей стороны — в противодействии "шахедам" и другим подобным вызовам", — отметил глава государства.

Он сообщил, что сейчас есть 11 запросов от стран. Речь идет о соседях Ирана, европейских государствах и США. Речь идет о заинтересованности в украинском опыте защиты жизни, соответствующих перехватчиках, системах РЭБ, тренировке.

Зеленский заявил, что Украина готова реагировать положительно на запросы тех, кто помогает защищать жизнь украинцев и независимость государства. На часть запросов Киев ответил конкретными решениями и поддержкой.

"СНБО Украины вместе с Генеральным штабом и Силами обороны будут определять, на какие еще запросы к нашему государству мы можем отреагировать положительно — так, чтобы не снижать наши собственные возможности защищаться. Приоритет Украины четкий: иранский режим не должен получить никакого преимущества над защитниками жизни, и надо работать всем вместе для ощутимой стабилизации как в регионе, так и на глобальных рынках", — говорит украинский лидер.

По его словам, Украина уже давно предлагает партнерам обновить и усилить совместные возможности защищать жизнь. Говорили также о совместной защите от дронов и ракет, а также уничтожение соответствующих производств режимов-агрессоров.

"Каждый из таких режимов сам противопоставил себя миру, и нужны ответы на это. Каждая точка производства "шахедов" известна. Иранский и российский режимы поддерживают друг друга, и все больше информации, в частности, о российских деталях в "шахедах", которые бьют по соседям Ирана", — говорит Зеленский.

Он отметил, что мир сильнее, чем любой, кто пытается его дестабилизировать.

null
Пост Зеленского. Фото: скриншот
null
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Ситуация на Ближнем Востоке

Зеленский сообщил, что страны Ближнего Востока потратили более 800 современных ракет Patriot за первые дни нового конфликта. В то же время за четыре года большой войны Украина получила только 600.

А лидер США Дональд Трамп сообщил, что планирует принять решение о завершении операции против Ирана вместе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ранее Зеленский отмечал, что в обмен на помощь Ближнему Востоку Украина рассчитывает получить дефицитные вещи.

Владимир Зеленский США Иран война Европа политики
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации