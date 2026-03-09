Зеленский рассказал о 11 запросах к Украине из-за конфликта в Иране

Заседание Ставки. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 9 марта, провел заседание Ставки о ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Также говорили о помощи страны.

Зеленский провел Ставку

На Ставке речь шла о дестабилизации из-за войны в Иране и соответствующих рисках для глобальных рынков, стран региона и ближайших партнеров Украины, которые поддерживают Киев в защите от России.

По словам Зеленского, события на Ближнем Востоке и в регионе Залива влияют на Европу, в частности, на Украину, а также на другие части мира. Кроме того, есть влияние на критически важные поставки в Украину.

"Были доклады секретаря СНБО, руководителей разведок, СБУ, МИД Украины, министра обороны. Проанализировали основные перспективы этой войны в Иране и возможные последствия ее затягивания. Детально рассмотрели и запросы государств на поддержку безопасности с нашей стороны — в противодействии "шахедам" и другим подобным вызовам", — отметил глава государства.

Он сообщил, что сейчас есть 11 запросов от стран. Речь идет о соседях Ирана, европейских государствах и США. Речь идет о заинтересованности в украинском опыте защиты жизни, соответствующих перехватчиках, системах РЭБ, тренировке.

Зеленский заявил, что Украина готова реагировать положительно на запросы тех, кто помогает защищать жизнь украинцев и независимость государства. На часть запросов Киев ответил конкретными решениями и поддержкой.

"СНБО Украины вместе с Генеральным штабом и Силами обороны будут определять, на какие еще запросы к нашему государству мы можем отреагировать положительно — так, чтобы не снижать наши собственные возможности защищаться. Приоритет Украины четкий: иранский режим не должен получить никакого преимущества над защитниками жизни, и надо работать всем вместе для ощутимой стабилизации как в регионе, так и на глобальных рынках", — говорит украинский лидер.

По его словам, Украина уже давно предлагает партнерам обновить и усилить совместные возможности защищать жизнь. Говорили также о совместной защите от дронов и ракет, а также уничтожение соответствующих производств режимов-агрессоров.

"Каждый из таких режимов сам противопоставил себя миру, и нужны ответы на это. Каждая точка производства "шахедов" известна. Иранский и российский режимы поддерживают друг друга, и все больше информации, в частности, о российских деталях в "шахедах", которые бьют по соседям Ирана", — говорит Зеленский.

Он отметил, что мир сильнее, чем любой, кто пытается его дестабилизировать.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Ситуация на Ближнем Востоке

Зеленский сообщил, что страны Ближнего Востока потратили более 800 современных ракет Patriot за первые дни нового конфликта. В то же время за четыре года большой войны Украина получила только 600.

А лидер США Дональд Трамп сообщил, что планирует принять решение о завершении операции против Ирана вместе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ранее Зеленский отмечал, что в обмен на помощь Ближнему Востоку Украина рассчитывает получить дефицитные вещи.