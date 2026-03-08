Как война на Ближнем Востоке влияет на Украину — заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Затяжная война на Ближнем Востоке повлияет на поддержку Украины партнерами. В частности, это касается ракет для систем противовоздушной обороны.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции 8 марта.

Влияние войны на Ближнем Востоке на Украину

Зеленский заявил, что сейчас прогресса в мирных переговорах между участниками войны на Ближнем Востоке не наблюдается, что увеличивает риск продолжения конфликта.

"Если устойчивого мира или прекращения огня не достигнуто в первые дни конфликта, есть большой риск его продолжения. Это, безусловно, повлияет на ситуацию в Украине. Меньше внимания означает меньше поддержки. Меньше поддержки означает меньше ПВО", — сказал президент.

Отметим, первая группа украинцев едет в страны Персидского залива обучать их сбивать дроны.

В обмен на это Украина хочет получить от партнеров дефицитные ракеты типа PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot. Они используются для перехвата баллистических ракет.

В то же время войну на Ближнем Востоке Россия пытается использовать против Украины. Враг хочет воспользоваться ограниченным количеством ракет-перехватчиков к системам Patriot в Украине.