РФ усиливает атаки по Украине на фоне ситуации на Ближнем Востоке

РФ усиливает атаки по Украине на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 09:16
Война на Ближнем Востоке — как РФ использует ситуацию в войне против Украины
Взрыв в Киеве после атаки РФ. Фото: Reuters

Во время массированных российских ударов по Украине 6 и 7 марта зафиксировали необычно большое количество баллистических ракет. Аналитики предполагают, что РФ пытается воспользоваться ограниченным количеством ракет-перехватчиков к системам Patriot в Украине.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Россия усиливает удары по Украине

По данным экспертов, примерно половина ракет, которые Россия использовала во время ночной атаки, были баллистическими. Обычно РФ редко запускает более десяти таких ракет в одном ударном пакете - часто их применяют лишь несколько или вообще не используют. Также нехарактерно, чтобы баллистические ракеты составляли настолько большую долю от общего количества запущенных ракет.

Украина в значительной степени полагается на американские зенитные ракетные комплексы Patriot для перехвата российских баллистических ракет. Эксперты предполагают, что Москва пытается использовать дискуссии по сокращению запасов перехватчиков PAC-3 для этих систем в Украине.

Кроме того, Россия может рассчитывать на то, что США и страны Персидского залива активно используют ракеты-перехватчики Patriot на Ближнем Востоке для защиты от атак Ирана и его союзников. В такой ситуации Кремль может пытаться еще больше истощить ограниченные запасы перехватчиков в Украине, надеясь, что США не смогут или не захотят быстро передать новые.

Туск намекнул на "успех" РФ

Премьер-министр Польши Дональд Туск также обратил внимание на возможные выгоды России от обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом глава польского правительства написал в своем аккаунте в X.

"Война на Ближнем Востоке продолжается, распространяется хаос. Цены на нефть растут. Вашингтон может отменить санкции на российскую нефть. Кто здесь настоящий победитель?", — написал Туск.

Туск завив про вигоду РФ від війни на Близькому Сході
Заявление Дональда Туска. Фото: скриншот с X

Массированный обстрел Украины 7 марта

Прошлой ночью российские оккупанты нанесли удар баллистической ракетой по жилому кварталу Харькова. В результате атаки погибли восемь человек, еще 15 получили ранения. 9 марта в городе объявили День траура.

Также враг атаковал Запорожье, Днепропетровскую, Хмельницкую и Сумскую области. В результате обстрелов в регионах есть погибшие и раненые.

На массированный обстрел отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, на такие удары против мирной жизни обязательно должен быть ответ международных партнеров.

россия Иран война Украина война в Украине
Автор:
Мария Коробова
