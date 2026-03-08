Война на Ближнем Востоке — как РФ использует ситуацию в войне против Украины

Взрыв в Киеве после атаки РФ. Фото: Reuters

Во время массированных российских ударов по Украине 6 и 7 марта зафиксировали необычно большое количество баллистических ракет. Аналитики предполагают, что РФ пытается воспользоваться ограниченным количеством ракет-перехватчиков к системам Patriot в Украине.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает Новини.LIVE.

Россия усиливает удары по Украине

По данным экспертов, примерно половина ракет, которые Россия использовала во время ночной атаки, были баллистическими. Обычно РФ редко запускает более десяти таких ракет в одном ударном пакете - часто их применяют лишь несколько или вообще не используют. Также нехарактерно, чтобы баллистические ракеты составляли настолько большую долю от общего количества запущенных ракет.

Украина в значительной степени полагается на американские зенитные ракетные комплексы Patriot для перехвата российских баллистических ракет. Эксперты предполагают, что Москва пытается использовать дискуссии по сокращению запасов перехватчиков PAC-3 для этих систем в Украине.

Кроме того, Россия может рассчитывать на то, что США и страны Персидского залива активно используют ракеты-перехватчики Patriot на Ближнем Востоке для защиты от атак Ирана и его союзников. В такой ситуации Кремль может пытаться еще больше истощить ограниченные запасы перехватчиков в Украине, надеясь, что США не смогут или не захотят быстро передать новые.

Туск намекнул на "успех" РФ

Премьер-министр Польши Дональд Туск также обратил внимание на возможные выгоды России от обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом глава польского правительства написал в своем аккаунте в X.

"Война на Ближнем Востоке продолжается, распространяется хаос. Цены на нефть растут. Вашингтон может отменить санкции на российскую нефть. Кто здесь настоящий победитель?", — написал Туск.

Заявление Дональда Туска. Фото: скриншот с X

Массированный обстрел Украины 7 марта

Прошлой ночью российские оккупанты нанесли удар баллистической ракетой по жилому кварталу Харькова. В результате атаки погибли восемь человек, еще 15 получили ранения. 9 марта в городе объявили День траура.

Также враг атаковал Запорожье, Днепропетровскую, Хмельницкую и Сумскую области. В результате обстрелов в регионах есть погибшие и раненые.

На массированный обстрел отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, на такие удары против мирной жизни обязательно должен быть ответ международных партнеров.