Україна
РФ намагається використати війну на Близькому Сході проти України

РФ намагається використати війну на Близькому Сході проти України

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 09:16
Війна на Близькому Сході — РФ намагається скористатися ситуацією проти України
Вибух у Києві після атаки РФ. Фото: Reuters

Під час масованих російських ударів по Україні 6 та 7 березня зафіксували незвично велику кількість балістичних ракет. Аналітики припускають, що РФ намагається скористатися обмеженою кількістю ракет-перехоплювачів до систем Patriot в Україні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає Новини.LIVE.

Росія посилює удари по Україні

За даними експертів, приблизно половина ракет, які Росія використала під час нічної атаки, були балістичними. Зазвичай РФ рідко запускає понад десять таких ракет в одному ударному пакеті — часто їх застосовують лише кілька або взагалі не використовують. Також нехарактерно, щоб балістичні ракети становили настільки велику частку від загальної кількості запущених ракет.

Україна значною мірою покладається на американські зенітні ракетні комплекси Patriot для перехоплення російських балістичних ракет. Експерти припускають, що Москва намагається використати дискусії щодо скорочення запасів перехоплювачів PAC-3 для цих систем в Україні.

Крім того, Росія може розраховувати на те, що США та країни Перської затоки активно використовують ракети-перехоплювачі Patriot на Близькому Сході для захисту від атак Ірану та його союзників. У такій ситуації Кремль може намагатися ще більше виснажити обмежені запаси перехоплювачів в Україні, сподіваючись, що США не зможуть або не захочуть швидко передати нові.

Туск натякнув на "успіх" РФ

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також звернув увагу на можливі вигоди Росії від загострення ситуації на Близькому Сході. Про це очільник польського уряду написав у своєму акаунті в X.

"Війна на Близькому Сході триває, поширюється хаос. Ціни на нафту зростають. Вашингтон може скасувати санкції на російську нафту. Хто тут справжній переможець?", — написав Туск.

Туск завив про вигоду РФ від війни на Близькому Сході
Заява Дональда Туска. Фото: скриншот з X

Масований обстріл України 7 березня

Минулої ночі російські окупанти завдали удару балістичною ракетою по житловому кварталу Харкова. Унаслідок атаки загинули вісім людей, ще 15 отримали поранення. 9 березня в місті оголосили День жалоби.

Також ворог атакував Запоріжжя, Дніпропетровську, Хмельницьку та Сумську області. Внаслідок обстрілів у регіонах є загиблі та поранені.

На масований обстріл відреагував президент України Володимир Зеленський. За його словами, на такі удари проти мирного життя обов'язково має бути відповідь міжнародних партнерів.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
