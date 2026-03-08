Війна на Близькому Сході — Зеленський сказав, як вплине на Україну

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що затяжна війна на Близькому Сході, безумовно, вплине на підтримку України. Перш за все це відчується у питанні протиповітряної оборони.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський заявив на пресконференції 8 березня.

Вплив війни на Близькому Сході на Україну

Зеленський заявив, що зараз прогресу у мирних переговорах між учасниками війни на Близькому Сході не спостерігається, що збільшує ризик продовження конфлікту.

"Якщо стійкого миру або припинення вогню не досягнуто в перші дні конфлікту, є великий ризик його продовження. Це, безумовно, вплине на ситуацію в Україні. Менше уваги означає менше підтримки. Менше підтримки означає менше ППО", — сказав президент.

Зазначимо, перша група українців їде у країни Перської затоки навчати їх збивати дрони.

В обмін на це Україна хоче отримати від партнерів дефіцитні ракети типу PAC-3 для зенітних ракетних комплексів Patriot. Вони використовуються для перехоплення балістичних ракет.

Водночас війну на Близькому Сході Росія намагається використати проти України. Ворог хоче скористатися обмеженою кількістю ракет-перехоплювачів до систем Patriot в Україні.