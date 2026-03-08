Війна на Близькому Сході — Зеленський сказав, як вплине на Україну

Зеленський відповів, як війна на Близькому Сході вплине на Україну
Президент України Володимир Зеленський заявив, що затяжна війна на Близькому Сході, безумовно, вплине на підтримку України. Перш за все це відчується у питанні протиповітряної оборони.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський заявив на пресконференції 8 березня.
Вплив війни на Близькому Сході на Україну
Зеленський заявив, що зараз прогресу у мирних переговорах між учасниками війни на Близькому Сході не спостерігається, що збільшує ризик продовження конфлікту.
"Якщо стійкого миру або припинення вогню не досягнуто в перші дні конфлікту, є великий ризик його продовження. Це, безумовно, вплине на ситуацію в Україні. Менше уваги означає менше підтримки. Менше підтримки означає менше ППО", — сказав президент.
Зазначимо, перша група українців їде у країни Перської затоки навчати їх збивати дрони.
В обмін на це Україна хоче отримати від партнерів дефіцитні ракети типу PAC-3 для зенітних ракетних комплексів Patriot. Вони використовуються для перехоплення балістичних ракет.
Водночас війну на Близькому Сході Росія намагається використати проти України. Ворог хоче скористатися обмеженою кількістю ракет-перехоплювачів до систем Patriot в Україні.
Читайте Новини.LIVE!