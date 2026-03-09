Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп будет принимать решение завершении войны в Иране вместе с Нетаньяху

Трамп будет принимать решение завершении войны в Иране вместе с Нетаньяху

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 04:31
Трамп заявил, что примет решение о завершении войны против Ирана вместе с Нетаньяхху
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о том, когда закончить войну против Ирана, будет принято не только ним. Он планирует принять это решение совместно с премьер-министр Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом лидер США сказал в коротком интервью для The Times of Israel.

Реклама
Читайте также:

Что сказал Трамп о прекращении войны против Ирана

В ходе интервью у Трампа спросили, будет ли он единогласно решать, когда закончится война с Ираном, либо же Нетаньяху тоже будет иметь право голоса. На это президент США ответил следующим образом:

"Думаю, это взаимно... отчасти. Мы общались. Я приму решение в подходящее время, но все будет учтено", — сказал Трамп, добавив, что хоть Нетаньяху и будет участвовать в принятии решения, но окончательное слово все равно будет за ним (президентом США).

На вопрос, сможет ли Израиль продолжить войну против Ирана даже после того, как США решат прекратить удары — Трамп отказался рассматривать такой сценарий, сказав такую фразу: "Я не думаю, что в этом будет необходимость".

Также президент США утверждает, что Исламская Республика уничтожила бы Израиль, а Нетаньяху не был бы у власти.

"Иран собирался уничтожить Израиль и все, что с ним связано... Мы работали вместе. Мы уничтожили страну, которая хотела уничтожить Израиль", — добавил глава Белого дома.

Напомним, на днях Дональд Трамп заявил, что масштабная военная операция на Ближнем Востоке завершится только полной капитуляцией Ирана.

Также на днях Трамп анонсировал мощный удар по Ирану.

США Иран Израиль война Биньямин Нетаньяху Дональд Трамп
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации