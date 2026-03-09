Трамп заявил, что примет решение о завершении войны против Ирана вместе с Нетаньяхху

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о том, когда закончить войну против Ирана, будет принято не только ним. Он планирует принять это решение совместно с премьер-министр Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом лидер США сказал в коротком интервью для The Times of Israel.

Что сказал Трамп о прекращении войны против Ирана

В ходе интервью у Трампа спросили, будет ли он единогласно решать, когда закончится война с Ираном, либо же Нетаньяху тоже будет иметь право голоса. На это президент США ответил следующим образом:

"Думаю, это взаимно... отчасти. Мы общались. Я приму решение в подходящее время, но все будет учтено", — сказал Трамп, добавив, что хоть Нетаньяху и будет участвовать в принятии решения, но окончательное слово все равно будет за ним (президентом США).

На вопрос, сможет ли Израиль продолжить войну против Ирана даже после того, как США решат прекратить удары — Трамп отказался рассматривать такой сценарий, сказав такую фразу: "Я не думаю, что в этом будет необходимость".

Также президент США утверждает, что Исламская Республика уничтожила бы Израиль, а Нетаньяху не был бы у власти.

"Иран собирался уничтожить Израиль и все, что с ним связано... Мы работали вместе. Мы уничтожили страну, которая хотела уничтожить Израиль", — добавил глава Белого дома.

Напомним, на днях Дональд Трамп заявил, что масштабная военная операция на Ближнем Востоке завершится только полной капитуляцией Ирана.

Также на днях Трамп анонсировал мощный удар по Ирану.