Головна Новини дня Трамп заговорив про завершення війни проти Ірану

Трамп заговорив про завершення війни проти Ірану

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 04:31
Трамп заявив, що ухвалить рішення про завершення війни проти Ірану разом із Нетаньяхху
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує ухвалити рішення про завершення війни проти Ірану не один. За його словами, участь в ухвалення прийматиме також прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це лідер США сказав у короткому інтерв'ю для The Times of Israel.

Читайте також:

Що сказав Трамп про припинення війни проти Ірану

Під час інтерв'ю у Трампа запитали, чи буде він одноголосно вирішувати, коли закінчиться війна з Іраном, або ж Нетаньягу теж матиме право голосу. На це президент США відповів так:

"Думаю, це взаємно... частково. Ми спілкувалися. Я ухвалю рішення у відповідний час, але все буде враховано", — сказав Трамп, додавши, що хоч Нетаньягу і братиме участь в ухваленні рішення, але остаточне слово все одно буде за ним (президентом США).

На запитання, чи зможе Ізраїль продовжити війну проти Ірану навіть після того, як США вирішать припинити удари, Трамп відмовився розглядати такий сценарій, сказавши таку фразу: "Я не думаю, що в цьому буде необхідність".

Також президент США стверджує, що Ісламська Республіка знищила б Ізраїль, а Нетаньяху не був би при владі.

"Іран збирався знищити Ізраїль і все, що з ним пов'язано... Ми працювали разом. Ми знищили країну, яка хотіла знищити Ізраїль", — додав глава Білого дому.

Нагадаємо, днями Дональд Трамп заявив, що масштабна військова операція на Близькому Сході завершиться тільки повною капітуляцією Ірану.

Також днями Трамп анонсував потужний удар по Ірану.

США Іран Ізраїль війна Беньямін Нетаньягу Дональд Трамп
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
