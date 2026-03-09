Війна в Ірані — Тегеран готовий до затяжного конфлікту

Наслідки удару Ірану по передмістях Бейрута. Фото: REUTERS/Stringer

Іран готується до тривалого конфлікту зі США та не виключає подальших ударів по країнах Перської затоки. У Тегерані вважають, що припинити війну може лише потужний економічний тиск.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це пише CNN, цитуючи слова радника з питань зовнішньої політики при офісі Верховного лідера Ірану Камаля Харазі.

Реклама

Читайте також:

Іран не розглядає дипломатії

Харазі заявив, що іранська влада готова до затяжного протистояння зі США. Крім того, він натякнув, що Іран може продовжити атаки на країни Перської затоки, щоб змусити їх вплинути на позицію президента США Дональда Трампа і переконати його відмовитися від подальшої ескалації.

За словами іранського посадовця, він наразі не бачить можливостей для дипломатичного врегулювання.

"Я більше не бачу місця для дипломатії. Тому що Дональд Трамп обманював інших і не дотримувався своїх обіцянок, і ми пережили це двічі під час переговорів — коли ми вели переговори, вони нас атакували", — сказав Харазі.

Що може зупинити війну в Ірані

Він також наголосив, що завершення війни можливе лише за умови значного економічного тиску, який змусить інші країни втрутитися.

За його словами, продовження конфлікту призводить до економічних наслідків для інших держав — зростання інфляції та дефіциту енергоносіїв. Якщо війна триватиме, ці проблеми лише посилюватимуться.

Харазі додав, що в такій ситуації країни Перської затоки разом з іншими державами можуть бути змушені чинити тиск на США, щоб домогтися припинення війни.

Що відомо про конфлім між Іраном і США

Після початку військової операції Ізраїлю та США в Ірані та низки ударів Тегенару у відповідь, Дональд Трамп вимагає від країни повної капітуляції. За його словами, жодної іншої угоди не буде.

Водночас в Ірані відповіли, що США "можуть про це лише мріяти". Лідер країни Масуд Пезешкіан заявив, що це "мрія, яку вони повинні забрати з собою в могилу".

Водночас Еммануель Макрон заявив, що Франція починає операцію на Близькому Сході. За його словами, метою є розблокування постачання нафти та газу.