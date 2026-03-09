Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня США хотят отказаться от санкций против РФ

США хотят отказаться от санкций против РФ

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 22:59
Санкции против России — США хотят смягчить ограничения
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает смягчение санкций в отношении российской нефти из-за резкого роста цен. В Вашингтоне обсуждают потенциальные шаги, которые могли бы стабилизировать энергетические рынки.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом пишет Clash Report.

Реклама
Читайте также:

Смягчение санкций против РФ

По информации источников, администрация Трампа рассматривает возможность дальнейшего смягчения санкций против России на фоне роста цен на нефть. Это решение отражает продолжающиеся дискуссии относительно баланса между санкционной политикой и проблемами энергетического рынка и глобальным давлением на цены.

"Любое решение о дальнейшем смягчении санкций в отношении российской нефти будет означать существенное изменение в существующей системе санкций. Обсуждения в администрации свидетельствуют о постоянной оценке экономических последствий существующих ограничений на экспорт российских энергоносителей", — говорится в материале.

Что говорят в Минэнерго США

В то же время министр энергетики США Крис Райт объяснил журналистам действия президента как "прагматичный шаг". По его словам, американская "администрация ищет баланс между необходимостью сдерживания агрессоров и недопущением энергетического коллапса".

"Политика США в отношении России совсем не изменилась. Индия прекрасно это понимает. Они фактически вытеснили всю российскую нефть из своего импорта и увеличивали импорт из США, из Венесуэлы и других стран. Индия была замечательным партнерам в этом", — сказал Райт.

Масштабное подорожание нефти

В последние дни мировые цены на нефть поднялись выше 100 долларов за баррель. Это стало максимумом за несколько лет. Таким образом рынок реагирует на эскалацию войны вокруг Ирана и атаки на нефтяную инфраструктуру.

Из-за боевых действий и риска блокирования Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти, трейдеры боятся перебоев в поставках.

После этого Трамп отреагировал на масштабный скачок цен на нефть. Он утверждает, что это явление будет краткосрочным.

Для стабилизации ситуации на энергетическом рынке США разрешили Индии покупать российскую нефть, которая застряла в море и портах. Но это решение приняли на 30 дней.

санкции против России США Дональд Трамп нефть
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации