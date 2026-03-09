Санкции против России — США хотят смягчить ограничения

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает смягчение санкций в отношении российской нефти из-за резкого роста цен. В Вашингтоне обсуждают потенциальные шаги, которые могли бы стабилизировать энергетические рынки.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом пишет Clash Report.

Реклама

Читайте также:

Смягчение санкций против РФ

По информации источников, администрация Трампа рассматривает возможность дальнейшего смягчения санкций против России на фоне роста цен на нефть. Это решение отражает продолжающиеся дискуссии относительно баланса между санкционной политикой и проблемами энергетического рынка и глобальным давлением на цены.

"Любое решение о дальнейшем смягчении санкций в отношении российской нефти будет означать существенное изменение в существующей системе санкций. Обсуждения в администрации свидетельствуют о постоянной оценке экономических последствий существующих ограничений на экспорт российских энергоносителей", — говорится в материале.

Что говорят в Минэнерго США

В то же время министр энергетики США Крис Райт объяснил журналистам действия президента как "прагматичный шаг". По его словам, американская "администрация ищет баланс между необходимостью сдерживания агрессоров и недопущением энергетического коллапса".

"Политика США в отношении России совсем не изменилась. Индия прекрасно это понимает. Они фактически вытеснили всю российскую нефть из своего импорта и увеличивали импорт из США, из Венесуэлы и других стран. Индия была замечательным партнерам в этом", — сказал Райт.

Масштабное подорожание нефти

В последние дни мировые цены на нефть поднялись выше 100 долларов за баррель. Это стало максимумом за несколько лет. Таким образом рынок реагирует на эскалацию войны вокруг Ирана и атаки на нефтяную инфраструктуру.

Из-за боевых действий и риска блокирования Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти, трейдеры боятся перебоев в поставках.

После этого Трамп отреагировал на масштабный скачок цен на нефть. Он утверждает, что это явление будет краткосрочным.

Для стабилизации ситуации на энергетическом рынке США разрешили Индии покупать российскую нефть, которая застряла в море и портах. Но это решение приняли на 30 дней.