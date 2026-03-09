Санкції проти Росії пом'якшать — що кажуть у США

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість подальшого пом'якшення санкцій щодо російської нафти. Це спричинено різким зростанням цін.

Як повідомляє Новини.LIVE

Пом'якшення санкцій проти РФ

За інформацією джерел, адміністрація Трампа розглядає можливість подальшого пом'якшення санкцій проти Росії на тлі зростання цін на нафту. Це рішення відображає триваючі дискусії щодо балансу між санкційною політикою та проблемами енергетичного ринку і глобальним тиском на ціни.

"Будь-яке рішення про подальше пом'якшення санкцій щодо російської нафти означатиме істотну зміну в існуючій системі санкцій. Обговорення в адміністрації свідчать про постійну оцінку економічних наслідків існуючих обмежень на експорт російських енергоносіїв", — йдеться у матеріалі.

Що кажуть в Міненерго США

Водночас міністр енергетики США Кріс Райт пояснив журналістам дії президента як "прагматичний крок". За його словами, американська "адміністрація шукає баланс між необхідністю стримування агресорів та недопущенням енергетичного колапсу".

"Політика США щодо Росії зовсім не змінилася. Індія прекрасно це розуміє. Вони фактично витіснили всю російську нафту зі свого імпорту і збільшували імпорт зі США, з Венесуели та інших країн. Індія була чудовим партнерам у цьому", — сказав Райт.

Масштабне здорожчання нафти

Останніми днями світові ціни на нафту піднялися вище 100 доларів за барель. Це стало максимумом за кілька років. Таким чином ринок реагує на ескалацію війни навколо Ірану та атаки на нафтову інфраструктуру.

Через бойові дії та ризик блокування Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світових поставок нафти, трейдери бояться перебоїв у постачанні.

Після цього Трамп відреагував на масштабний стрибок цін на нафту. Він стверджує, що це явище буде короткостроковим.

Для стабілізації ситуації на енергетичному ринку США дозволили Індії купувати російську нафту, яка застрягла в морі та портах. Але це рішення ухвалили на 30 днів.