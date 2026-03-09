Відео
Трамп відреагував на масштабний стрибок цін на нафту

Трамп відреагував на масштабний стрибок цін на нафту

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 02:17
Трамп заявив, що зростання цін на нафту це плата за мир і безпеку
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп назвав черговий рекорд цін на нафту платою за мир і безпеку. Водночас він стверджує, що це явище буде короткостроковим.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Трампа в соцмережах.

Читайте також:

Що сталося і що сказав Трамп

У ніч із 8 на 9 березня ціна на нафту марки Brent уперше з липня 2022 року перевищила 100 доларів за барель, а потім і зовсім піднялася до 108 доларів і поки тримається стабільно.

Зазначимо, що всі ці стрибки викликані операцією, яку США та Ізраїль почали проти Ірану, а Тегеран зі свого боку фактично перекрив Ормузьку протоку.

На чергове зростання цін уже відреагував Дональд Трамп. За його словами, це ціна за мир і безпеку, і тільки "дурні", наголосив він, можуть думати інакше.

"Короткострокові ціни на нафту, які різко впадуть після усунення іранської ядерної загрози, — це дуже невелика ціна за безпеку і мир для США і всього світу. Тільки дурні можуть думати інакше", — написав Трамп.

Нагадаємо, днями США дозволили Індії протягом 30 днів купувати російську нафту, яка застрягла в морі та портах. Рішення було ухвалено для стабілізації ситуації на енергетичному ринку.

Також ми писали, що на думку економіста Олексія Куща, Китаю вигідне перекриття Ормузької протоки.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
