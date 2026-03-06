Пальне в Україні коштуватиме до ста гривень за літр — прогноз фінансового аналітика

Ціни на АЗС у Харкові 5 березня 2026 року. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Вартість пального в Україні може зрости до ста гривень за літр. Таке станеться, якщо барель нафти подорожчає до 120 доларів.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE повідомив фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Прогноз щодо вартості пального

На думку експерта, якщо бої на Близькому Сході триватимуть, але не посиляться, вартість барелю нафти Brent сягне 90 доларів. Якщо ж Іран збільшить кількість ударів по нафтових терміналах і виробництвах країн Перської затоки, Brent може коштувати до 120 доларів за барель.

"Це все нагадує ситуацію 70-х років минулого століття, коли внаслідок нафтового ембарго з боку арабських країн відбувалася так звана енергетична криза. Завершилася вона величезною інфляцією", — зазначив фінансовий аналітик.

За словами Олексія Куща, у Штатів та Китаю є запаси нафтопродуктів, яких вистачить на певний час, якщо триватиме війна. У Європі ж ситуація більш складна.

"В Європі немає централізованих систем зберігання нафти. У них пишеться в документах, що країни ЄС мають створити стратегічні резерви найбільш затребуваних видів палива на 90 діб, але це така формальна норма — її ніхто не виконує в ЄС", — підсумував експерт.

Що відомо про подорожчання палива

Станом на 5 березня в Україні зросли ціни на пальне. Причиною є загострення ситуації на Близькому Сході. Через коливання ринку та загальну нестабільність бензин А-95 преміум за останні дні в середньому зріс у ціні на 63 копійки, бензин А-95 — на гривню вісім копійок, а бензин А-92 — на гривню 73 копійки.

Раніше економіст Олег Пендзин попередив, що ціни на бензин А-95 в Україні можуть зрости ще приблизно на десять гривень. До такого подорожчання може призвести підвищення вартості нафти до ста доларів за барель.

Також ми повідомляли, що вартість бензину може сягнути 150 гривень за літр. Нардепка Ніна Южаніна пояснила, за яких умов станеться таке подорожчання.