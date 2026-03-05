Южаніна попередила, що ціна на бензин може зрости до 150 грн
Антимонопольний комітет повинен втрутитися у ситуацію з підвищенням цін на пальне в Україні. В іншому випадку вартість бензину може стрибнути до 150 гривень за літр.
Про це заявила народна депутатка України Ніна Южаніна в ефірі День.LIVE у четвер, 5 березня.
Южаніна попередила про можливий стрибок ціни на бензин
Як зазначила Южаніна, різке підняття вартості пального відобразиться на цінах на більшості товарів в Україні.
"Підняття цін на пальне ми побачимо буквально на усіх продуктах. Нічого не допоможе подолати оцей маховик збільшення інфляційних процесів", — заявила депутатка.
Вона зазначила, що 4 березня в Україні розпочався "абсолютно неконтрольований" процес зростання цін на товари і послуги. Водночас, за словами Южаніної, станом на вчора ранок у жодній європейській країні не відбувалося такого значного підвищення вартості пального, як в Україні.
"Якщо зараз антимонопольний комітет не виконує свою роботу, то ви завтра побачите 150 гривень за літр. І будете думати, що це так можна, так дозволено", — зазначила Южаніна.
Южаніна наголосила, що бізнес має усвідомлювати свою відповідальність перед країною та громадянами, особливо в умовах війни.
Ціна на бензин в Україні 5 березня
Станом на сьогодні вартість бензину А-95 Євро у Харкові піднялася до 70,99 грн за літр. У Києві також зафіксовано підвищену ціну — літр бензину А-95 коштує від 67,90 грн до 74,89 грн.
Одеса також не стала винятком. Ціни на бензин у місті коливаються від 69,49 грн до 80,99 грн за літр. У Львові на деяких АЗС вартість пального підскчила до 80,99 грн за літр бензину.
