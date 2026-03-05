Ціни на бензин, газ та дизпаливо в Україні. Фото: кадр з відео

Антимонопольний комітет повинен втрутитися у ситуацію з підвищенням цін на пальне в Україні. В іншому випадку вартість бензину може стрибнути до 150 гривень за літр.

Про це заявила народна депутатка України Ніна Южаніна в ефірі День.LIVE у четвер, 5 березня.

Южаніна попередила про можливий стрибок ціни на бензин

Як зазначила Южаніна, різке підняття вартості пального відобразиться на цінах на більшості товарів в Україні.

"Підняття цін на пальне ми побачимо буквально на усіх продуктах. Нічого не допоможе подолати оцей маховик збільшення інфляційних процесів", — заявила депутатка.

Вона зазначила, що 4 березня в Україні розпочався "абсолютно неконтрольований" процес зростання цін на товари і послуги. Водночас, за словами Южаніної, станом на вчора ранок у жодній європейській країні не відбувалося такого значного підвищення вартості пального, як в Україні.

"Якщо зараз антимонопольний комітет не виконує свою роботу, то ви завтра побачите 150 гривень за літр. І будете думати, що це так можна, так дозволено", — зазначила Южаніна.

Южаніна наголосила, що бізнес має усвідомлювати свою відповідальність перед країною та громадянами, особливо в умовах війни.

Ціна на бензин в Україні 5 березня

Станом на сьогодні вартість бензину А-95 Євро у Харкові піднялася до 70,99 грн за літр. У Києві також зафіксовано підвищену ціну — літр бензину А-95 коштує від 67,90 грн до 74,89 грн.

Одеса також не стала винятком. Ціни на бензин у місті коливаються від 69,49 грн до 80,99 грн за літр. У Львові на деяких АЗС вартість пального підскчила до 80,99 грн за літр бензину.