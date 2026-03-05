Відео
Україна
Головна Новини дня АКМУ вимагає від АЗС пояснити причини зростання цін на бензин

АКМУ вимагає від АЗС пояснити причини зростання цін на бензин

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 00:38
Зростання цін на пальне в Україні - АЗС пояснять стрибок вартості
Заправка автомобіля на АЗС. Фото: freepik.com

Антимонопольний комітет України вимагає у АЗС надати інформацію щодо причин зростання цін на бензин в країні. У разі, якщо це було зроблено з порушеннями законодавства — тоді будуть вживатися відповідні заходи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний веб-портал АМКУ.

Читайте також:

Що мають пояснити учасники паливного ринку

"Комітет 4 березня 2026 року направив учасникам ринків вимоги про надання інформації, необхідної для встановлення причин зростання цін. У вимогах встановлені максимально стислі строки надання інформації", — йдеться у повідомленні.

Після того, як АКМУ отримає інформацію, буде проведено оперативний аналіз "і у разі виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції" буде вжито відповідні заходи.

Водночас у Комітеті нагадали, що український ринок повністю залежить від імпорту нафтопродуктів.

"Підвищення вартості пального має загальноєвропейський характер і спостерігається не лише в Україні", — додали там.

Нагадаємо, вдень 4 березня голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до голови АКМУ через стрибок цін на АЗС. Окрім того, він закликав представників паливного ринку схаменутися.

Також ми писали, наскільки зросли ціни на пальне у Києві 4 березня на тлі бойових дій на Близькому Сході.

бензин Україна АЗС автомобіль Ціни на пальне заправка
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
