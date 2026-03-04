Відео
Головна Новини дня Стрибок цін на АЗС — Гетманцев вимагає реакції АМКУ

Дата публікації: 4 березня 2026 15:26
Данило Гетманцев просить Антимонопольний комітет відреагувати на підвищення цін на пальне
Данило Гетманцев. Фото: пресслужба Верховної Ради

Народний депутат від партії "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до керівника Антимонопольного комітету на тлі різкого підвищення цін на пальне. Також він закликав представників паливного ринку схаменутися.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Гетманцева у Telegram у середу, 4 березня.

Гетманцев
Допис Данила Гетманцева. Фото: скриншот

Заява Гетманцева

"Як народний депутат звернувся до керівника Антимонопольного комітету. Колеги розуміють проблему та відпрацьовують питання. Робота будь-якого державного механізму в правовому полі не швидка, але результат невідворотний", — написав він.

Також Гетманцев порадив субʼєктам господарювання якомога швидше зробити висновки.

"Розумію, що це бізнес, а бізнес завжди бізнес, і головна його мета — прибуток. Водночас в країні, де йде війна та половина країни на генераторах, у такого потужного бізнесу як ваш є ще і певна соціальна функція, яка не дозволяє використовувати панічні настрої задля надприбутків", — звернувся нардеп до представників паливного бізнесу.

Гетманцев
Звернення Гетманцева до бізнесу. Фото: скриншот

В Україні зросла ціна на пальне

Вранці 3 березня українці почали масово скаржитися на підвищення цін на пальне. Причина — події на Близькому Сході.

Станом на понеділок, 2 березня, середня вартість бензину А-95 перебувала на рівні 62,87 грн/л. Бензин А-95 преміум коштував 67,64 грн/л, А-92 — 59,99 грн/л, дизель — 62,69 грн/л, автомобільний газ — 38,51 грн/л.

У середу, 4 березня, бензин А-95 на деяких АЗС сягає майже 72 грн.

Події на Близькому Сході

США та Ізраїль в суботу, 28 лютого, завдали ударів по Ірану. Президент США Дональд Трамп заявив, що іранський режим буде знищено.

Згодом Іран відповів Ізраїлю та іншим країнам балістичними ракетами.

2 березня Іран атакував дроном авіабазу Акротир Великої Британії на Кіпрі. 

Після цього різко підвищилась вартість нафти.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
