Скачок цен на АЗС — в Раде требуют реакции

Гетманцев обратился в АМКУ из-за резкого роста цен на горючее
На фоне резкого роста цен на топливо глава парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев направил обращение в Антимонопольный комитет Украины. Представитель фракции "Слуга народа" также публично призвал участников топливного рынка не злоупотреблять ситуацией и пересмотреть свою ценовую политику.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Гетманцева в Telegram в среду, 4 марта.
Заявление Гетманцева
"Как народный депутат обратился к руководителю Антимонопольного комитета. Коллеги понимают проблему и отрабатывают вопрос. Работа любого государственного механизма в правовом поле не быстрая, но результат неотвратим", — написал он.
Также Гетманцев посоветовал субъектам хозяйствования как можно скорее сделать выводы.
"Понимаю, что это бизнес, а бизнес — всегда бизнес, и главная его цель — прибыль. В то же время в стране, где идет война и половина страны на генераторах, у такого мощного бизнеса как ваш есть еще и определенная социальная функция, которая не позволяет использовать панические настроения для сверхприбылей", — обратился нардеп к представителям топливного бизнеса.
В Украине выросла цена на топливо
Утром 3 марта украинцы начали массово жаловаться на повышение цен на топливо. Причина — события на Ближнем Востоке.
По состоянию на понедельник, 2 марта, средняя стоимость бензина А-95 находилась на уровне 62,87 грн/л. Бензин А-95 премиум стоил 67,64 грн/л, А-92 — 59,99 грн/л, дизель — 62,69 грн/л, автомобильный газ — 38,51 грн/л.
В среду, 4 марта, бензин А-95 на некоторых АЗС достигает почти 72 грн.
События на Ближнем Востоке
США и Израиль в субботу, 28 февраля, нанесли удары по Ирану.Президент США Дональд Трамп заявил, что иранский режим будет уничтожен.
Впоследствии Иран ответил Израилю и другим странам баллистическими ракетами.
2 марта Иран атаковал дроном авиабазу Акротырь Великобритании на Кипре.
После этого резко повысилась стоимость нефти.
Читайте Новини.LIVE!