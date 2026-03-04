Скачок цен на АЗС — в Раде требуют реакции

Даниил Гетманцев. Фото: пресс-служба Верховной Рады

На фоне резкого роста цен на топливо глава парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев направил обращение в Антимонопольный комитет Украины. Представитель фракции "Слуга народа" также публично призвал участников топливного рынка не злоупотреблять ситуацией и пересмотреть свою ценовую политику.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Гетманцева в Telegram в среду, 4 марта.

Сообщение Даниила Гетманцева. Фото: скриншот

Заявление Гетманцева

"Как народный депутат обратился к руководителю Антимонопольного комитета. Коллеги понимают проблему и отрабатывают вопрос. Работа любого государственного механизма в правовом поле не быстрая, но результат неотвратим", — написал он.

Также Гетманцев посоветовал субъектам хозяйствования как можно скорее сделать выводы.

"Понимаю, что это бизнес, а бизнес — всегда бизнес, и главная его цель — прибыль. В то же время в стране, где идет война и половина страны на генераторах, у такого мощного бизнеса как ваш есть еще и определенная социальная функция, которая не позволяет использовать панические настроения для сверхприбылей", — обратился нардеп к представителям топливного бизнеса.

Обращение Гетманцева к бизнесу. Фото: скриншот

В Украине выросла цена на топливо

Утром 3 марта украинцы начали массово жаловаться на повышение цен на топливо. Причина — события на Ближнем Востоке.

По состоянию на понедельник, 2 марта, средняя стоимость бензина А-95 находилась на уровне 62,87 грн/л. Бензин А-95 премиум стоил 67,64 грн/л, А-92 — 59,99 грн/л, дизель — 62,69 грн/л, автомобильный газ — 38,51 грн/л.

В среду, 4 марта, бензин А-95 на некоторых АЗС достигает почти 72 грн.

События на Ближнем Востоке

США и Израиль в субботу, 28 февраля, нанесли удары по Ирану.Президент США Дональд Трамп заявил, что иранский режим будет уничтожен.

Впоследствии Иран ответил Израилю и другим странам баллистическими ракетами.

2 марта Иран атаковал дроном авиабазу Акротырь Великобритании на Кипре.

После этого резко повысилась стоимость нефти.