Україна
Действующий созыв Верховной Рады исчерпывает свой потенциал, — Гетманцев

Действующий созыв Верховной Рады исчерпывает свой потенциал, — Гетманцев

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 05:20
Верховная Рада исчерпывает свой потенциал, заявил Гетманцев
Глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев. Фото: Кадр по интервью

Народный депутат Даниил Гетманцев считает, что Верховная Рада нынешнего созыва исчерпывает свой потенциал. Он утверждает, что сейчас парламенте усиливаются разногласия, а способность принимать сложные и важные решения знизилась.. 

Об этом глава финансового комитета Верховной Рады сказал в интервью Насте Рейн на Новини.LIVE.

Читайте также:

Что сказал Гетманцев о работе Верховной Рады

"От Верховной Рады нужно решение государственников, а не политиков. Не нужны наши выступления, дискуссии о чем, пиар, труд на собственные рейтинги. Людям нужны законы, в частности, чтобы спасти финансовое состояние страны", — заявил Гетманцев.

Он привел пример, что даже дерегуляционный законопроект об отмене актов выполненных работ, который бизнес просил поддержать в течение пяти лет, набрал всего 230 голосов — едва ли не минимально необходимое количество для принятия.

Гетманцев добавил, что каждое заседание Верховной Рады завершается провалом очередной законодательной инициативы. Исключением не стали и вопросы международного сотрудничества: парламент не поддержал решение о получении средств от европейских партнеров на ремонт дорог.

"У нас первый день 5 законов, второй день 6 законов и завершаем каждый день провалом какой-то очередной законодательной инициативы. Кстати, ратификации тоже не исключение. Мы провалили деньги, которые должны были получить на ремонт дорог от европейцев", — резюмировал нардеп.

Напомним, что на днях МВФ одобрил новую программу расширенного финансирования для Украины на 8,1 млрд долларов, и первый транш объемом 1,5 млрд долларов Киев должен получить в ближайшее время. Даниил Гетманцев рассказал, поможет ли это предотвратить прогнозируемый ранее финансовый кризис.

Также мы писали, что Гетманцев высказался о референдуме по завершению войны. Он подчеркнул, что решать будущее страны должен только народ.

Верховная Рада Даниил Гетманцев политики народные депутаты война в Украине парламент
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
