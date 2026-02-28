Відео
Головна Новини дня Верховна Рада вичерпує свій потенціал, — Гетманцев

Верховна Рада вичерпує свій потенціал, — Гетманцев

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 05:20
Гетманцев заявив, що Верховна Рада вичерпує свій потенціал
Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев. Фото: Кадр з інтерв'ю

Нардеп Данило Гетманцев заявив, що Верховна Рада IX скликання вичерпує свій потенціал. За його словами, у парламенті посилюються розбіжності, а здатність ухвалювати складні, але важливі речі — знижується. 

Про це голова фінансового комітету Верховної Ради сказав в інтерв'ю Насті Рейн на Новини.LIVE.

Що сказав Гетманцев про роботу Верховної Ради

"Від Верховної Ради треба рішення державників, а не політиків. Не потрібні наші виступи, дискусії про що, піар, праця на власні рейтинги. Людям потрібні закони, зокрема, щоб врятувати фінансовий стан країни", — заявив Гетманцев.

Він навів приклад, що навіть дерегуляційний законопроєкт про скасування актів виконаних робіт, який бізнес просив підтримати протягом п’яти років, набрав лише 230 голосів — ледь не мінімально необхідну кількість для ухвалення.

Гетманцев додав, що кожне засідання Верховної Ради завершується провалом чергової законодавчої ініціативи. Винятком не стали і питання міжнародної співпраці — парламент не підтримав рішення щодо отримання коштів від європейських партнерів на ремонт доріг.

"У нас перший день 5 законів, другий день 6 законів і завершуємо кожен день провалом якоїсь чергової законодавчої ініціативи. До речі, ратифікації також не виключення. Ми провалили гроші, які мали отримати на ремонт дорог від європейців", — резюмував нардеп.

Нагадаємо, що днями МВФ ухвалив нову програму розширеного фінансування для України на 8,1 млрд доларів, і перший транш обсягом 1,5 млрд доларів Київ має отримати найближчим часом. Данило Гетманцев розповів, чи допоможе це запобігти прогнозованій раніше фінансовій кризі.

Також ми писали, що Гетманцев висловився про референдум щодо завершення війни. Він наголосив, що вирішувати майбутнє країни має тільки народ.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
