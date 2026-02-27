Гетманцев розкрив деталі умов мирних переговорів

Данило Гетманцев. Фото: кадр із відео

В України дуже сильна команда перемовників щодо завершення війни. Вони мають досягти умов найкращих для країни.

Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Сильна команда перемовників гарантує хороші умови для України

"Якщо говорити про мир, то тільки Бог знає, коли ця крапка буде і власне якою вона буде. Насправді у нас сьогодні дуже сильна команда перемовників, яка себе показала не на словах, а на конкретних справах у минулому, що вони дійсно можуть домовлятися на нормальних для країни умовах. Я переконаний в тому, що ця команда — вона домовиться на максимально прийнятних для країни умовах", — сказав Гетманцев.

Водночас нардеп наголосив, що ті умови, які схвалить переговорна команда — не всіх українців влаштують.

"І ми маємо прийняти, що зазначені умови мають бути акцептовані людьми. В Україні наразі немає жодної людини, яка може взяти на себе відповідальність аби укласти мир або відмовитись від нього. Тому перемовники мають досягти умов найкращих для країни і дати можливість людям голосувати "за" або "проти" на референдумі", — додав він.

Коли може завершитися війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в України є "вікно можливостей" для досягнення миру до осені та виборів у США.

Трамп, в свою чергу, поставив новий дедлайн щодо завершення війни в Україні. Він хоче закінчити її до 4 липня, оскільки цього дня відзначатимуть 250 років незалежності США.